Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away, la serie tv in onda su Canale 5, rivelano che., rivelano che il tentativo di Alya di mettere fine al matrimonio con Cihan subirà una battuta d'arresto. Durante l'udienza, il capofamiglia degli Albora dichiarerà davanti al giudice di non voler divorziare e pronuncerà parole importanti nei confronti della moglie: "La rispetto molto e la amo". La richiesta di Alya verrà respinta, ma poco dopo Cihan le farà una confessione: quanto detto in tribunale faceva parte della strategia studiata per impedire il divorzio.

Spoiler Far Away: il giudice respinge il divorzio di Alya

Alya arriverà in tribunale determinata a ottenere il divorzio, ma Cihan non avrà alcuna intenzione di lasciarla andare. Davanti al giudice ribadirà la volontà di continuare il matrimonio.

"Non voglio divorziare da mia moglie Alya Albora. Voglio continuare il nostro matrimonio, perché la rispetto molto e la amo", sosterrà Cihan.

Le sue parole contribuiranno all'esito sfavorevole per Alya: il giudice non riterrà presenti motivazioni sufficienti per concedere il divorzio e respingerà la sua richiesta.

Cihan non nasconderà la soddisfazione per il risultato ottenuto, mentre Alya sarà tutt'altro che felice di essere costretta a restare sposata con lui.

Cihan ammette di aver mentito sul divorzio

Una volta tornati a casa, Alya affronterà Cihan proprio sulle parole pronunciate davanti al giudice. La donna gli farà notare che la sua dichiarazione non corrispondeva alla realtà: "Hai mentito davanti al tribunale".

Cihan non proverà neppure a negarlo: "Sì, ho mentito".

Il capofamiglia spiegherà di aver fatto ciò che riteneva necessario per vincere la causa, ricordandole di averle detto fin dall'inizio che non avrebbe accettato il divorzio.

Alya, però, resterà colpita soprattutto dalla naturalezza con cui Cihan è riuscito a pronunciare quelle parole: "Non erano vere, eppure sembravano molto reali".

Cihan svela il piano per bloccare Alya

Cihan svelerà quindi come sia riuscito a essere tanto convincente, spiegando che la sua dichiarazione non è stata affatto improvvisata: "Abbiamo lavorato con Erol, abbiamo preparato un testo.

Ho dovuto impararlo a memoria fino al mattino, ma il mio lavoro ha dato i suoi frutti".

Infine, il capofamiglia lancerà ad Alya una dura provocazione: "Il giudice ci ha creduto persino quando ho detto che ti amo".

Per scoprire come reagirà Alya alla provocazione di Cihan, l'appuntamento con le prossime puntate di Far Away è dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di Canale 5, con gli episodi disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.