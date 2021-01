Dopo diversi cambi di palinsesto lo sceneggiato turco DayDreamer - le ali del sogno, che vede tra i protagonisti principali i due attori Can Yaman e Demet Özdemir, tornerà a occupare il daytime di Canale 5 e la prima serata del martedì.

A partire dal 25 gennaio 2021 l’appuntamento con la soap opera sarà tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 16:45. Le anticipazioni degli episodi in programmazione fino al 29 gennaio, raccontano che Can Divit si vedrà costretto a tornare a casa di corsa mentre si troverà in montagna con Sanem. Il fotografo verrà infatti a conoscenza che sua madre Huma ha avuto un malore: in realtà si tratterà di una messinscena che quest’ultima farà per consentire a Polen di riconquistare il suo primogenito.

DayDreamer, trame al 29 gennaio: Aysun e Mevkibe vengono denunciate

Gli spoiler degli episodi in programmazione su Canale 5 dal 25 al 29 gennaio 2021, dicono che Ihsan venderà come biologico un suo prodotto equivoco che farà avere ai clienti degli effetti indesiderati. Diverse donne infatti avranno un’intossicazione e alimentare potesteranno nel quartiere. Aysun e Mevkibe dopo essere state denunciate finiranno in commissariato, ma per fortuna torneranno in libertà in fretta. A questo punto le autorità si metteranno alla ricerca del vero responsabile Ihsan, di cui però non ci sarà nessuna traccia.

Intanto Sanem e Yigit sfideranno Can e Polen in una gara di cucina, che verrà giudicata da un famoso chef.

Successivamente Can, dopo aver "sequestrato" l’aspirante scrittrice, la porterà in uno chalet in montagna, con l’obiettivo di riuscire a fare un dialogo costruttivo: a causa della sua testardaggine la fanciulla si rifiuterà di parlare con il fotografo.

Più tardi, precisamente quando Can si allontanerà per raccogliere la legna, Sanem se ne andrà via e finirà per perdersi in mezzo ai monti. Dopo diverse ore Can riuscirà a rintracciare la propria amata, dopodiché entrambi si recheranno in una casetta per passare la notte.

Intanto CeyCey si troverà in una situazione complicata, dopo aver fatto una proposta di matrimonio ad Ayhan nata però da un malinteso.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Osman e Leyla ai ferri corti, Can ammette di amare Sanem

Nel contempo Osman e Leyla continueranno ad avere dei litigi, mentre Can (proprio quando sembrerà tornare il sereno tra lui e Sanem) riceverà una telefonata da Polen: quest’ultima cercherà di convincere il suo ex a tornare in ufficio. L’aspirante scrittrice invece parlerà al cellulare con Yigit, che la inviterà ad accompagnarlo in una trasferta di lavoro.

Quanto accaduto farà allontanare di nuovo Sanem e Can: quest’ultimo riceverà un’altra chiamata, questa volta da parte del fratello Emre. Il fotografo apprenderà che sua madre Huma si trova in ospedale: i telespettatori avranno però modo di scoprire che l’astuta donna metterà in pratica l’ennesimo tentativo strategico per separare il figlio da Sanem.

In seguito CeyCey va al ristorante con Can dove cercherà di convincerlo a rimanere a Istanbul e quindi a rinunciare a trasferirsi nei Balcani con Polen. Dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, il primogenito di Aziz ammetterà al suo dipendente di essere ancora innamorato di Sanem.

Intanto anche quest’ultima si sfogherà con Ayhan: le due amiche si faranno delle confidenze sulle rispettive delusioni amorose.

Infine Emre, dopo aver conosciuto una nuova segretaria pronta a sostituire Leyla, ma si rifiuterà di assumerla.