Terminata la puntata del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi e Giulia Salemi hanno avuto una forte discussione in cui è stato tirato in ballo l'ex tronista ed ex fidanzato della ragazza, Francesco Monte. Il motivo? L'influencer ha fatto il suo nome tra coloro che non si meritano la finale. E lui potrebbe aver replicato con una Stories di Instagram. Il venticinquenne le ha contestato il fatto che vista la decisione presa, non dovrebbe più dire che sono migliori amici. Poi, il discorso è scivolato proprio sull'ex concorrente di Tale e Quale show, Francesco Monte. Tommaso Zorzi ha dichiarato che l'attuale fidanzato di Isabella De Candia non lo avrebbe mai visto di buon occhio.

Tommaso Zorzi si scaglia contro Francesco Monte

Tommaso Zorzi ha dichiarato che quando Giulia era fidanzata con Francesco Monte non si sono più visti. Poi ha anche aggiunto che non gli sono piaciute alcune cose che lui ha detto quando si trovava al Grande Fratello Vip. Zorzi ha detto a Giulia: "Stavi con una persona che non voleva avere nulla a che fare con me". Tommaso ha continuato dichiarando che se Monte dice delle frasi che vanno contro il suo modo di essere a lui non piace. L'ex protagonista di Riccanza ha detto che non poteva far finta che questo gli andasse bene. Tommaso ha contestato a Giulia di aver sempre preso le difese dell'ex fidanzato. Secondo Zorzi, Francesco Monte non aveva proprio il piacere di averlo intorno. Poi ha concluso dicendo che Giulia lo ha cercato solo quando lei e l'ex tronista si sono lasciati definitivamente.

Monte avrebbe replicato a Tommaso Zorzi con un post su Instagram

Francesco Monte nelle scorse ore ha pubblicato un post alquanto criptico nelle stories Instagram. Un post che secondo molti potrebbe essere indirizzato proprio a Zorzi e alla sua ex Giulia Salemi. Monte nello specifico ha scritto: "Per emergere, per avere successo occorrono impegno, sacrifici, lavoro, fatica, mandare giù tante cose che non corrispondono al vero".

Poi ha aggiunto: "chi si fa i ca..i suoi campa cento anni". Monte ha detto che i suoi genitori gli hanno dato degli insegnamenti che le generazioni di oggi non hanno. Poi in conclusione ha scritto che a tutto c'è un limite, aggiungendo anche "see you soon".

Francesco ha voluto lasciare un indizio ai suoi followers scrivendo: "Grande scalinata e portone Marrone".

Il post termina con una frase eloquente: "La legge è uguale per tutti". Cosa avrà voluto dire l'ex fidanzato di Giulia Salemi con queste parole? Sono rivolte proprio alla sua ex e a Tommaso Zorzi? Non resta che aspettare ulteriori dichiarazioni per scoprirlo. Intanto, la discussione tra Giulia e Tommaso Zorzi è andata avanti a lungo senza che i due siano riusciti a trovare un punto d'incontro.