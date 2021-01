Sopra i tetti della casa del Grande Fratello Vip continuano ad arrivare aerei per i concorrenti di questa quinta edizione. Oggi ce ne sono stati un bel po' indirizzati a Pierpaolo Pretelli, ma in particolar modo uno ha mandato in crisi l'ex velino di Striscia la notizia. Il messaggio aereo era firmato dai "Gregorelli", ossia i fan della coppia Elisabetta Gregoraci - Pierpaolo Pretelli, che nei mesi scorsi hanno fatto il tifo per loro. Immediata la reazione del ragazzo che non l'ha presa benissimo e ha lanciato anche una frecciatina rivolta alla sua ex compagna di avventura nella casa più spiata d'Italia.

L'aereo dei 'Gregorelli' al GF Vip manda in crisi Pierpaolo Pretelli

Nel dettaglio, il messaggio aereo criptico che ha sorvolato la casa del GF Vip recitava così: "Elisabetta Gregoraci ti amiamo.

Tommaso Zorzi vinci per noi. 100K Gregorelli".

Un messaggio che ha spiazzato e sorpreso Pierpaolo, il quale ha sottolineato che già qualche tempo fa era passato un altro aereo che segnava 36K.

"Tutto in famiglia" ha commentato Giulia Salemi parlando con Tommaso e riferendosi al fatto che i fan di Elisabetta Gregoraci fanno il tifo per lui e lo sosterranno per portarlo alla vittoria finale di questa edizione del reality show. A quel punto, però, Tommaso ha subito precisato di aver avuto sempre un gran bel rapporto con Elisabetta nel corso dell'avventura condivisa all'interno della casa del GF Vip.

La nuova frecciatina di Pierpaolo rivolta a Elisabetta Gregoraci

Sta di fatto, però, che questo nuovo striscione aereo ha messo in forte crisi Pierpaolo che, successivamente, si è lasciato andare a delle nuove riflessioni in merito alla sua "amicizia speciale" nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip con la showgirl calabrese.

Pierpaolo ha ammesso di essere curioso di scoprire qual è al momento la posizione di Elisabetta in merito a tale situazione, lanciando poi una sonora frecciatina alla showgirl.

"Chi ha sofferto qui dentro sono io e non lei. Non mi va di passare per il farfallone di turno che ci ha provato" ha sbottato Pretelli all'interno della casa del GF Vip.

La reazione di Giulia Salemi in difesa di Pierpaolo

Giulia ha subito difeso Pierpaolo, ammettendo di non capire come sia possibile che i fan della coppia non siano dalla sua parte, dato che Pretelli ha sempre mostrato il suo sincero interesse nei confronti di Elisabetta, ma in cambio ha ricevuto solo dei sonori "no".

Cosa succederà a questo punto? Dopo l'aereo di oggi firmato dai "Gregorelli", la showgirl calabrese deciderà d'intervenire sull'accaduto oppure preferirà continuare a godersi le sue vacanze a Dubai con il figlio Nathan Falco e l'ex marito Flavio Briatore?