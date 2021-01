Domani sera, mercoledì 20 gennaio, andrà in onda la seconda puntata di Made in Italy, serie televisiva sugli anni d'oro della moda con protagoniste Margherita Buy e Greta Ferro. Nel cast anche Fiammetta Cicogna, Marco Bocci, Maurizio Lastrico e l'attore Raoul Bova nei panni dello stilista Giorgio Armani. Sullo sfondo dell'alta moda milanese, tra sfilate e shooting fotografici si svolgono le vicende dei protagonisti, in particolare quelle di Irene Mastrangelo. La ragazza iscritta alla facoltà di psicologia, per mantenersi agli studi trova lavoro in una prestigiosa rivista dedicata all'alta moda, Appeal, come apprendista pubblicista.

Irene è felicemente fidanzata con Luigi, ma nel corso della seconda puntata la giovane tornerà single.

Esplode la passione tra Irene Mastrangelo e il fotografo John interpretato da Marco Bocci

Irene Mastrangelo andrà a cena a casa dei genitori di Luigi. La serata però non andrà come l'uomo sperava. La storia d'amore tra i due finirà. Tornata single, Irene si abbandonerà alla travolgente passione con il fotografo John Sassi interpretato dall'attore Marco Bocci. Già dalla prima puntata, l'intesa tra i due era apparsa evidente. Dalle anticipazioni apparse sul web si apprende che i due passeranno la notte insieme.

Irene in Marocco per un importante servizio fotografico

Irene Mastrangelo sarà sempre più concentrata sul lavoro. Quello che doveva essere un lavoretto per guadagnare qualche spicciolo, per lei diventerà una vera opportunità per fare carriera nel mondo della moda.

Seguendo la seconda puntata si scoprirà che Irene si recherà addirittura in Marocco per seguire un servizio per Lella Curiel che le ha affidato Rita Pausini (Margherita Buy). In Marocco però le cose non andranno come previsto. La modella scelta per lo shooting fotografico non potrà più parteciparvi perché ubriaca. Irene cercherà una soluzione e riuscirà a convincere il fotografo John, a far lavorare al posto di Helena una cameriera di colore.

L'idea avuta dalla ragazza però non sarà affatto apprezzata dalla rivista Appeal. Questo non è l'unico imprevisto che Irene si troverà ad affrontare nel corso della seconda puntata. L'apprendista infatti si recherà a Sumirago dai Missoni, interpretati da Claudia Pandolfi ed Enrico Lo Verso, per prendere i vestiti che serviranno per un servizio. Una volta arrivata Irene non si lascerà sfuggire l'occasione per realizzare un'intervista esclusiva.

Questa sua iniziativa però non verrà per niente apprezzata dal Vicedirettore di Appeal Nava. Intanto, anche Monica (Fiammetta Cicogna) riuscirà con un'idea creativa a realizzare un servizio di moda per bambini.