Nelle future puntate italiane di Tempesta d'amore ci sarà un nuovo arrivo che ostacolerà il rapporto tra Lucy Ehrlinger e Paul Lindbergh. Dopo la morte di Romy le dinamiche tra i due cognati sembrano portare in una sola direzione e il pubblico potrebbe aspettarsi che alla fine saranno una coppia felice. Alla luce delle anticipazioni tedesche, sembra che non sarà così. Le cose, infatti, si evolveranno in diverso modo. Arriverà al Fürstenhof un nuovo personaggio che si metterà tra i due. Si tratta di Michelle, una giovane che sconvolgerà la vita di Paul. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà nelle puntate che andranno in onda in Italia tra qualche tempo.

Anticipazioni Tempesta d'amore: nelle prossime puntate arriva Michelle

Come gli appassionati di Tempesta d'amore sanno, Paul (Sandro Kirtzel) è vedovo e dopo la tragica morte della moglie Romy (Désirée von Delft) ha trovato sostegno nella cognata Lucy (Jennifer Siemann). Ma è davvero quest'ultima il vero amore del giovane? Sembrerebbe di si, considerato che nelle puntate italiane attualmente in onda su Rete 4 Lucy è innamorata del marito della sorella e lui ricambia i suoi sentimenti. Tuttavia, quando Lindbergh si è deciso a dichiararsi, Ehrlinger ha fatto retromarcia e, per non cadere in tentazione, ha chiuso definitivamente i rapporti con il cognato. Dopo un ripensamento e successivamente un nuovo cambio di direzione, Lucy deciderà di sposare Bela e si capirà che lei e Paul non sono destinati a stare insieme.

Secondo le anticipazioni tedesche, sarà allora che farà la sua apparizione il nuovo interesse amoroso del giovane: Michelle.

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore in onda in Italia Paul si innamorerà di Michelle

Il personaggio di Michelle (Barbro Viefhaus) entrerà in scena nella puntata 3412 e diventerà una presenza importante nella soap che inciderà in modo particolare nella vita di Paul.

Tutto inizierà quando, in occasione di una gara di corsa, Lindbergh perderà di vista la compagna di squadra Amelie (Julia Gruber) e si metterà alla sua ricerca. Mentre sarà impegnato a cercare Limbach, si imbatterà in una sconosciuta, ferma sulle rive del lago. Paul si accorgerà che la ragazza sta per gettarsi in acqua e da qui inizierà la loro storia.

La giovane è Michelle Ostermann, ritornata a Bichlheim dopo la fine della sua precedente relazione. Almeno inizialmente, solo per Lindbergh sarà amore a prima vista. Sarà nelle puntate successive all'incontro che il pubblico assisterà all'evoluzione del rapporto tra i due giovani innamorati. Le anticipazioni tedesche rivelano che il personaggio di Michelle rimarrà nella soap per circa 50 puntate.