In queste ore, Alda D'Eusanio ha rotto il silenzio sulla squalifica di cui è stata protagonista al GF Vip. L'opinionista ha pubblicato un post su Instagram, contenente un messaggio precedentemente inviato a Laura Pausini. Il testo rappresenta una dichiarazione di scuse per le frasi rivolte contro la cantante e la sua famiglia.

Alda ha assunto un tono profondamente dimesso e ha confessato di essersi lasciata scappare un pettegolezzo infondato di cui si pente amaramente. Gli utenti di Instagram si sono schierati in due fazioni, tra chi perdona e apprezza il gesto della giornalista e chi, invece, continua a condannarla.

La querelle tra Alda D'Eusanio e Laura Pausini

Dopo giorni di rigido silenzio, Alda D'Eusanio ha deciso finalmente di parlare e di commentare quanto accaduto al GF Vip circa dieci giorni fa. La giornalista è stata squalificata seduta stante dal Reality Show per aver pronunciato delle frasi molto gravi e pesanti contro Laura Pausini. Nello specifico, aveva asserito che suo marito la maltrattasse. Dinanzi a tali parole, la cantante aveva provveduto immediatamente a sporgere denuncia contro la donna per diffamazione. A seguito di questa dinamica, Alda si era chiusa in un rigoroso silenzio. Dopo un po' di giorni, però, ha trovato la forza di commentare l'accaduto e lo ha fatto attraverso un post su Instagram. La donna ha pubblicato il testo di un messaggio inviato al numero di cellulare di Laura Pausini.

Le scuse della giornalista alla cantante

Il messaggio esordisce in questo modo: "Cara Laura, non so se questo sia il tuo telefono, ma non posso far trascorrere un altro minuto senza chiederti scusa". D'Eusanio ha ammesso di aver compreso di aver generato un dolore e provocato molta tensione alla cantante e a tutta la sua famiglia, per tale ragione si è detta pentita.

A tal proposito ha detto: "Scusa per averti recato un dolore". In seguito ha aggiunto: "Scusa per aver dato eco a una chiacchiera cattiva che per prima aveva turbato e angosciato me".

La giornalista, poi, si è detta felice di apprendere che, in realtà, la vita di coppia di Laura sia serena e tranquilla.

Pausini non commenta le scuse dell'opinionista

La protagonista del post, poi, ha elogiato la cantante per il suo essere genuina e familiare, caratteristiche che è sempre stata in grado di trasmettere a tutti i suoi fan.

Ad ogni modo, Alda ha concluso il suo intervento ribadendo di essere pentita e di provare molto dolore per tutto quello che ha fatto. Il post, naturalmente, è divenuto virale e in molti lo stanno commentando. Per quanto riguarda la diretta interessata, invece, Pausini non è ancora intervenuta sulla vicenda.