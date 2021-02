Non si ferma l'ascesa di Can Yaman sulle reti Mediaset. Dopo il successo di ascolti registrato in questi mesi dalla Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno, i vertici del Biscione hanno deciso di continuare a puntare su prodotti turchi che lo vedono protagonista assoluto e che andranno a riempire il palinsesto dei prossimi mesi. Come riportato da diversi settimanali, Mediaset ha acquistato i diritti per la messa in onda della serie Inadina Ask, che in Italia prenderà il titolo di Amore testardo.

Amore testardo con Can Yaman, la nuova serie tv in onda dopo DayDreamer

Nel dettaglio, le prime anticipazioni di Amore testardo rivelano che si tratta di un prodotto che è stato trasmesso per la prima volta in Turchia nel 2015 ed è stato anche uno dei primi che ha visto Can Yaman nelle vesti di protagonista assoluto.

Questa volta Can vestirà i panni di Yalin, a capo di una società di informatica dove verrà assunta Defne, un brillante ingegnere informatico che riuscirà a far breccia nel cuore dell'uomo.

Insomma le premesse per un nuovo grande successo ci sono davvero tutte e c'è da scommettere che il pubblico e i fan di Can Yaman sicuramente non lo rifiuteranno.

Ma quando andrà in onda su Canale 5 questa nuova serie turca? La messa in onda sarebbe prevista al termine dell'attuale programmazione di DayDreamer, in onda sia in daytime che in prime time.

Mediaset trasmetterà anche la serie tv Il Signor sbagliato

Con molta probabilità, quindi, Amore testardo andrà ad occupare la fascia pomeridiana estiva del palinsesto di Canale 5, un po' come era successo già lo scorso anno con la serie che narra le avventure della coppia composta da Can e Sanem.

Ma questo non è l'unico prodotto che arriverà ben presto in Italia. Mediaset, infatti, ha acquistato anche i diritti de Il Signor Sbagliato, un altro prodotto turco che vede protagonista Can Yaman affiancato da Ozge Gurel, già sua partner femminile nella serie Bitter Sweet - Ingredienti d'amore trasmessa qualche anno fa su Canale 5.

Che Dio ci aiuti 6, Can Yaman sarà presente nell'ultima puntata

In attesa di vedere in onda questi nuovi prodotti con Can Yaman sul piccolo schermo italiano, vi anticipiamo che l'attore turco sarà anche la guest star dell'ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6, la fiction di Rai 1 con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni della mitica suor Angela.

Can comparirà nel corso degli episodi conclusivi di questa sesta stagione, in programma per giovedì 11 marzo in prima serata e vestirà i panni di un giovane ed aitante barista che potrebbe far perdere la testa ad Azzurra, la novizia del convento che quest'anno aveva deciso di intraprendere questo nuovo percorso di vita.