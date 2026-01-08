Nella seconda puntata della nuova fiction A testa alta - Il coraggio di una donna che verrà trasmessa in prima serata su Canale 5 mercoledì 14 gennaio 2026, la protagonista Virginia Terzi (Sabrina Ferilli) sarà sempre più sotto attacco, invece il suo amante Marco Colaianni (Raniero Monaco Di Lapio) si troverà in pericolo.

Una donna misteriosa medita vendetta

La preside Virginia continuerà a fare i conti con minacce e atti persecutori, e arriverà alla conclusione che qualcuno abbia diffuso il suo video intimo diventato virale, appositamente per distruggerla e costringerla ad abbandonare la scuola.

Proprio quando sarà in procinto di venire alla luce la vera identità della persona che ha realizzato il filmato dello scandalo, arriverà una donna misteriosa decisa a vendicarsi per un torto subito.

Rocco vittima di bullismo, Virginia decisa a scoprire chi sta tramando contro di lei

Successivamente, spinto dal senso di giustizia, Marco metterà a rischio la sua vita per proteggere chi ama. Virginia invece, sottovaluterà una nuova minaccia pericolosa, proprio quando sarà determinata a non arrendersi. Come sempre, la preside finita al centro dell’attenzione mediatica, potrà contare sul supporto della sorella Cecilia.

Spazio anche a Rocco, il figlio di Virginia, che comincerà a essere vittima di bullismo.

Per concludere, l’istituto scolastico in cui la donna continuerà a lavorare come preside, chiederà le sue immediate dimissioni. Virginia però non mollerà la presa, visto che vorrà scoprire chi si nasconde dietro a questi tentativi di sabotaggio sempre più insistenti.

Riepilogo: Virginia Terzi è stata travolta da uno scandalo

Nel primo appuntamento serale trasmesso il 7 gennaio 2026, Virginia Terzi, una preside stimata di un liceo situato alle porte di Roma è stata travolta da uno scandalo mediatico, durante la presentazione di un suo progetto a causa di un suo video intimo compromettente diffuso in rete senza il suo consenso. Dopo essere rimasto sconvolto, Rocco, il figlio diciassettenne, ha preso le distanze dalla madre Virginia, appena è stata fotografata da una giornalista insieme all’amante Marco, che si è rivelato il suo professore di educazione fisica.

A quel punto, dopo essere stata colpevolizzata dal marito avvocato Luigi, Virginia è stata costretta a trasferirsi dalla sorella poliziotta Cecilia, la quale ha avviato delle indagini sul suo caso. Infine, dopo aver scoperto che suo marito Luigi la tradisce, sempre più convinta di non aver commesso alcun reato, Virginia ha annunciato la sua decisione di rimanere a scuola, nonostante tutti si aspettavano le sue dimissioni.