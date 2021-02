DayDreamer - Le ali del sogno con Can Yaman continua ad essere il prodotto di Canale 5 più forte del momento. La serie turca che sta appassionando milioni di spettatori continua a registrare ottimi risultati d'ascolto in televisione ma al tempo stesso anche in streaming. La notizia di questi giorni, infatti, dice che la serie che narra le avventure della coppia composta da Can e Sanem è riuscita a toccare dei veri e propri record dal punto di vista delle visualizzazioni streaming, al punto da battere e superare programmi ben più rodati come nel caso di Uomini e donne, Grande Fratello Vip e anche la fiction Mina Settembre che sta registrando ascolti importanti in tv.

Record di visualizzazioni streaming per DayDreamer con Can Yaman

Nel dettaglio, stando ai dati della classifica di Total Audience l'episodio di DayDreamer trasmesso venerdì 5 febbraio è stato rivisto in streaming da ben 205 mila persone, registrando così uno dei migliori risultati in assoluto della settimana, in grado di battere trasmissioni ben più blasonate come Uomini e donne, Amici ma anche Mina Settembre.

La serie tv di Rai 1 con Serena Rossi che ogni domenica appassiona una media di oltre 6 milioni di spettatori non riesce ad essere sugli stessi livelli della serie con Can Yaman, dal punto di vista delle visualizzazioni streaming.

Ma prima ancora del record della scorsa settimana, DayDreamer aveva già segnato un altro record assoluto: ad esempio, un altro episodio della serie tv turca ha registrato una media di ben 245 mila visualizzazioni streaming.

Numeri a dir poco da capogiro per questa serie che sta conquistando sempre più il pubblico.

Le visualizzazioni streaming di DayDreamer battono U&D e Mina Settembre

Tuttavia, complice il ritorno nella fascia oraria del daytime e anche i continui cambi di programmazione cui spesse volte è soggetta DayDreamer in tv, sembrerebbe proprio che un numero sempre più cospicuo di spettatori e fan della serie turca preferisca rivederla in streaming comodamente dal proprio tablet oppure telefono cellulare, senza dover essere dipendente dal televisore.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

E così il boom di visualizzazioni online non fa altro che confermare la potenza mediatica di Can Yaman sul piccolo schermo.

La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta

L'attore turco è considerato il "divo" del momento per il pubblico italiano che lo osanna sia in televisione che sui social. In queste ultime settimane Can è finito al centro dell'attenzione per la sua relazione con Diletta Leotta.

Dopo i rumors circolati su diversi settimanali è arrivata la prima foto ufficiale di coppia, postata dall'attore su Instagram.

Can e Diletta, immortalati insieme, con tanto di didascalia: "coppia esplosiva", che ormai toglie ogni dubbio sul loro rapporto.