Cambio programmazione per Forbidden Fruit nel palinsesto di Canale 5 a partire dal prossimo gennaio 2026.

L'appuntamento con la soap opera è confermato in prima visione assoluta con le nuove puntate inedite anche se, a differenza di quanto è accaduto fino a questo momento, ci sarà anche lo sbarco nella prestigiosa fascia serale, che in questi mesi ha già ospitato diverse serie turche di successo come Tradimento e La notte nel cuore.

Nuovo cambio programmazione per Forbidden Fruit su Canale 5 da gennaio 2026

Subito dopo la pausa natalizia, la programmazione della rete ammiraglia del Biscione subirà delle nuove modifiche in prime time, dovute alla scelta di continuare a puntare sulla messa in onda delle soap per garantirsi delle serate a basso costo con dei buoni risultati d'ascolto.

In questa stagione invernale, infatti, la rete ammiraglia del Biscione dovrà fare a meno del tradizionale appuntamento con il Grande Fratello che, nelle stagioni tv precedenti, aveva tenuto compagnia al pubblico fino a marzo/aprile.

Quest'anno, infatti, dopo il flop inaspettato dell'edizione Nip condotta da Simona Ventura, si è scelto di chiudere il GF a dicembre e da gennaio Mediaset si ritroverà a dover rimettere mano al palinsesto, puntando così su Forbidden Fruit.

La soap Forbidden Fruit conquista anche il prime time di Canale 5

Il cambio programmazione da gennaio interesserà proprio la serie turca che, nel daytime feriale, appassiona una media costante di circa 2,2 milioni di spettatori pari a uno share che ha raggiunto anche la soglia del 21%.

A partire dal prossimo 1° gennaio e per le successive settimane di programmazione, l'appuntamento con Forbidden Fruit conquisterà la fascia del prime time con delle puntate speciali che saranno trasmesse dalle 21:55 alle 24:15 circa, subito dopo La ruota della fortuna.

Oltre a Forbidden Fruit, Mediaset punterà anche sulla messa in onda di Io sono Farah in prima visione assoluta, la cui messa in onda resta confermata al venerdì sera da gennaio.

Il successo Auditel della soap opera Forbidden Fruit nel daytime di Canale 5

Nel corso di questi mesi di programmazione, l'appuntamento con Forbidden Fruit ha registrato ascolti in costante crescita nel daytime pomeridiano di Canale 5.

La soap opera turca dopo un esordio con meno di due milioni di spettatori, ha registrato numeri in costante aumento, fino a raggiungere la soglia dei 2,4 milioni in diversi episodi.

Grande successo anche per le puntate speciali del sabato pomeriggio, della durata di un'ora, che si sono assestate sulla soglia di 2,2 milioni di spettatori fissi a settimana con uno share che supera la soglia del 21%.