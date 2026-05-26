La guerra per la custodia di Halit Can porterà Yildiz a compiere una scelta impensabile nelle prossime puntate di Forbidden Fruit. Dopo essere stata arrestata e aver perso temporaneamente il figlio, si ritroverà sola. Proprio nel momento più difficile della sua vita, però, riceverà una proposta da Sahika. Pur sapendo di non potersi fidare di lei, Yildiz accetterà di stringere un’alleanza con la sua storica nemica per tentare di riavere il bambino.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Yildiz arrestata alla villa

Yildiz scoprirà che le fotografie scattate insieme a Kerim sono finite nel dossier usato da Halit durante la causa per la custodia di Halit Can.

Capirà che dietro tutta la vicenda si nasconde Ender e, accecata dalla rabbia, raggiungerà Villa Argun per affrontarla.

Lo scontro tra le due degenererà. A quel punto Halit deciderà di colpire la sua ex moglie: farà intervenire la polizia accusandola di violazione di domicilio.

Yildiz verrà portata in commissariato, mentre Halit sfrutterà la situazione a suo favore nella battaglia legale per il figlio.

Yildiz è disperata, Sahika pronta a colpire

Dopo l’arresto, la situazione di Yildiz peggiorerà. Sahika scoprirà che la denuncia potrebbe compromettere la posizione della donna davanti al giudice e aumentare il rischio di perdere la custodia di Halit Can.

Senza soldi e una casa stabile, Yildiz inizierà a sentirsi intrappolata.

Nemmeno l’aiuto della madre Asuman riuscirà a ridarle serenità.

Sahika e Yildiz alleate contro tutti

Consapevole di questa disperazione, Sahika deciderà di muoversi e raggiungerà la casa dove Yildiz si è rifugiata insieme alla madre e a Emir, portando con sé una proposta inaspettata: unire le forze contro Halit ed Ender.

Inizialmente Yildiz resterà sconvolta dall’offerta. Sahika è stata una delle persone che più ha cercato di distruggerla. Tuttavia, la paura di perdere il figlio avrà la meglio sull’orgoglio.

L'inaspettata alleanza che potrebbe distruggere Halit

Alla fine Yildiz stringerà la mano della sua peggior nemica e accetterà l’alleanza con Sahika.

Da quel momento le due donne inizieranno a collaborare contro Halit ed Ender, dando vita a un nuovo scontro pieno di vendette.