La serie televisiva di origini turche intitolata DayDreamer - le ali del sogno continua a essere nella programmazione di Canale 5 dal lunedì al venerdì. Nel corso dell’episodio che i fan italiani seguiranno lunedì 1 marzo 2021, Can Divit dopo aver frainteso delle parole pronunciate da Sanem Aydin durante un dialogo con Yigit sarà in procinto di lasciare ancora una volta Istanbul.

Complice il romanzo scritto dalla sua ex fidanzata, il fotografo però cambierà idea e - dopo averlo letto - deciderà di rimanere in città, ma la sua motivazione non piacerà per niente alla fanciulla.

DayDreamer, spoiler 1 marzo: Can crede che Sanem sia in procinto di partire con Yigit

Dagli spoiler della puntata che verrà trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset lunedì 1 marzo 2021 al solito orario, si evince che Can - dopo aver appreso che Sanem ha sofferto molto a seguito del suo abbandono - vorrà parlarle. Il fotografo tornerà nella fattoria e non appena vedrà la sua ex in compagnia di Yigit ascolterà parte della loro conversazione: quest’ultimo cercherà di convincere la scrittrice ad andare con lui in giro per il mondo.

Quando Sanem ringrazierà l’editore, Can sconvolto all’idea che la sua ex a breve se ne andrà, deciderà di recarsi subito presso la sua barca. Ma la scrittrice in realtà dirà a Yigit di non voler lasciare la città per risolvere alcuni suoi problemi.

Inoltre il fotografo si rifiuterà di dare delle spiegazioni al padre Aziz quando si accorgerà del suo malumore. Inoltre quest’ultimo si presenterà a casa di Mevkibe e Nihat al fianco di Mihriban, una donna che ha amato in passato.

Can resta a Istanbul, Sanem delusa

A questo punto il fotografo prometterà al proprio genitore che un giorno tornerà a Istanbul per aggiustare tutto, ma dirà anche di sentire l’esigenza di dover viaggiare.

Dopo aver salutato il padre si recherà di nuovo alla fattoria per incontrare Sanem e le chiederà di voler avere uno dei suoi profumi: ma quest’ultima non gli rivolgerà la parola e lui le dirà nuovamente addio. Non passerà molto tempo per vedere la fanciulla recarsi verso il molo e guardare Can allontanarsi con il suo yacht: mentre Sanem si lascerà andare alle lacrime, il fotografo stringerà tra le mani la bandana della scrittrice.

Can farà un passo indietro, dopo aver letto un’altra parte del libro di Sanem. Il giorno successivo il fotografo infatti deciderà di tornare sulla terraferma con il gommone, portando con sé la bandana, la macchina fotografica e il romanzo scritto da Sanem. Quest’ultima rimarrà delusa però quando apprenderà la ragione per cui il suo ex fidanzato ha rinunciato a partire, visto che lui le dirà che la sua barca si è guastata.