Nei prossimi appuntamenti della soap turca L’erede, Melek Ozdel (Aybüke Pusat) non la prenderà affatto bene, quando suo marito Serhat Yilmaz [VIDEO] (Ilhan Şen) deciderà di mettere fine al loro matrimonio, appena nascerà un sentimento reale tra lui e la seconda moglie Yildiz Kordağlı (Biran Damla Yılmaz).

Sultan non vuole Yildiz nella sua villa, Akif deciso a liberarsi di Dalyan

Ben presto, Serhat consentirà alla moglie Yildiz di frequentare l’università, dopo averla riportata alla villa.

Nel contempo, Dalyan (Ozan Çelik) verrà colpito da un proiettile, ma per fortuna riuscirà a sopravvivere e a rivelare un’informazione importante a Serhat.

A quel punto, quest’ultimo sarà deciso a proteggere Yildiz, a differenza di sua madre Sultan (Veda Yurtsever), che invece esigerà che la ragazza se ne vada via dalla sua tenuta. Intanto, Melek sarà abbastanza scossa dalla vicinanza tra Serhat e Yildiz.

Spazio anche ad Akif (Onur Bilge), che sarà determinato a sbarazzarsi di Dalyan, per impedirgli di parlare con Serhat.

Melek rimane delusa dal marito, Sultan e Meryem si alleano

Successivamente, Melek rimarrà molto delusa dal marito Serhat, appena le comunicherà di voler divorziare da lei. Nel contempo, sempre a proposito della giovane, la madre adottiva Nergis (Benian Dönmez) scoprirà che il padre biologico di Melek è Ziyan (Mazlum Çimen). Per finire, Sultan e Meryem uniranno le loro forze, per far restare in silenzio Nergis.

Riepilogo: Serhat è stato costretto a sposare Yildiz

Nelle puntate iniziali che sono state trasmesse su Canale 5, il giovane chirurgo Serhat è stato costretto a tornare nella terra d’origine, dopo aver sposato Melek a Istanbul all’insaputa dei suoi parenti. L’uomo si è dovuto unire con un rito religioso a Yildiz, per mettere fine a un’antica faida familiare. Dopo essere giunta a Urfa, Melek ha fatto irruzione al matrimonio senza alcun preavviso, ed è rimasta sconvolta nel vedere suo marito sposare un’altra donna. A quel punto, Melek ha rivendicato il suo amore, dichiarando fermamente di essere lei la vera moglie di Serhat, davanti a tutti i presenti. Tuttavia, Melek ha deciso di allontanarsi dal marito, rifiutandosi di restare al suo fianco.