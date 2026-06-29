Nelle puntate della soap turca Forbidden Fruit che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 6 a venerdì 10 luglio 2026, Halit Argun (Talat Bulut) farà fotografare Yildiz Yilmaz (Eda Ece) e Kerim Incesu (Gokhan Alkan), per poter dimostrare il presunto tradimento dell’ex moglie a un passo dalle loro nozze.

Sahika organizza la festa di compleanno di Kaya, Erim rimproverato dal padre Halit

Sahika porterà avanti i preparativi per la festa di compleanno del fratello Kaya, e inviterà anche Kerim, Halit e Yildiz, per far infuriare Ender. Nel corso della serata, Erim verrà rimproverato da suo padre Halit, per aver gettato un drink addosso a Yildiz, con la convinzione che abbia una relazione clandestina con Kerim.

A quel punto, Erim si trasferirà a casa della madre Ender, che cercherà di farsi rivelare dal figlio la ragione per cui è arrabbiato con Yildiz.

Sahika rovina il piano di vendetta di Halit

Successivamente, Halit assumerà un investigatore privato per far scattare delle fotografie a Yildiz e Kerim insieme, durante i loro incontri segreti.

Spazio anche a Zehra, la quale si accerterà che Mert faccia fruttare i soldi che ha fatto investire a Asuman.

Per concludere, a rovinare il piano di vendetta di Halit contro l’ex moglie ci penserà Sahika, impossessandosi degli scatti compromettenti di Kerim e Yildiz.

Riepilogo sul litigio di Yildiz e Ender

Di recente, Yildiz non ha perso tempo per affrontare Ender, non appena si è accorta che l’ha bloccata sui social.

Durante il confronto, quest’ultima ha accusato l’amica di aver deciso di sposare nuovamente Halit per interesse e di amare Kerim. Halit ed Erim sono tornati alla villa senza alcun preavviso, proprio nel bel mezzo del duro litigio tra Ender e Yildiz. A quel punto, le due donne si sono accorte della presenza di Halit ed Erim, che le hanno ascoltate per tutto il tempo. Yildiz non ha nascosto il suo timore, al pensiero che l’imprenditore abbia sentito la rivelazione di Ender. Inoltre, Yildiz è finita in gravi difficoltà economiche, dopo aver perso l’enorme cifra di denaro investita su invito di Mert. La ragazza ha potuto contare sull’aiuto che le ha offerto l’avvocato Kaya, per pagare una multa improvvisa.