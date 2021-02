Ritorna l'angolo dedicato alla soap opera turca Daydreamer con le anticipazioni degli episodi che andranno in onda in Italia su Canale 5 dal 15 fino al 19 febbraio 2021.

In particolare Cengiz affronterà una crisi di nervi, mentre Can proverà a fare una "raccomandazione" per Sanem con la pubblicazione del libro, anche se la giovane si arrabbierà molto. Nel frattempo, il fotografo penserà che Yigit dica delle bugie alla ragazza e deciderà di affrontarlo.

Anticipazioni Daydreamer: tensione tra Yigit e Can

Nelle prossime puntate della soap opera turca Daydreamer, crescerà sempre di più la tensione tra Yigit (interpretato da Utku Ates) e Can (Can Yaman), soprattutto quando il fotografo leggerà la dedica che si trova sul libro che Yigit darà a Sanem (interpretata dall'attrice Demet Ozdemir).

Nel frattempo, Cengiz ( Anil Çelik) sarà colto da una crisi di nervi molto forte a causa di una richiesta particolare da parte di Huma (interpretata dall'attrice Ipek Tenolcay), che riporterà alla luce una sindrome curata durante il periodo dell'infanzia

Spoiler Daydreamer: Can si metterà in mezzo per cercare di aiutare Sanem

Nei prossimi episodi della soap opera Daydreamer le Ali del Sogno, ci sarà la festa di matrimonio tanto attesa fra Leyla (interpretata da Öznur Serçeler) ed Emre (Birand Tunca). Proprio durante tale evento, il giovane Can perderà completamente le staffe per difendere Sanem.

Infatti, Can sarà sempre più convinto che Yigit stia dicendo tante bugie a Sanem in merito alla pubblicazione del romanzo e quindi deciderà di affrontare l'editore.

Yigit riuscirà a dimostrare al fotografo che tutti i suoi sospetti non sono veri, ma Can non ci crederà e continuerà a cercare altre prove per incastrarlo. Inoltre lo stesso Divit farà una mossa in buona fede per provare ad aiutare la sua amata: convincerà un amico editore a pubblicare il romanzo di Sanem, ma la ragazza non prenderà bene questa sua decisione di "raccomandarla".

Nel frattempo, Ceycey si impegnerà in un'indagine per scoprire gli eventuali scheletri negli armadi di Yigit.

Trame Daydreamer: Sanem dice a Yigit che non può pubblicare il diario senza il consenso di Can

Intanto Yigit chiede a Sanem notizie sul diario che adesso possiede Can e se sia riuscita ad avere l’autorizzazione a pubblicarlo come libro: la ragazza gli dice di no e spiega che senza il consenso di Can non potrebbe mai pubblicarlo.

Avendo poco tempo a disposizione per completare il libro, Yigit le propone di organizzare un incontro con Can in modo da parlargli e anche per scusarsi di quanto accaduto al matrimonio di Leyla.

Infine ci sarà un "salto temporale" di un anno in cui molto sarà cambiato nella vita di Sanem e di Can.