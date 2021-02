La coppia composta da Can Yaman e Diletta Leotta continua ad essere al centro dell'attenzione e in queste ultime settimane, hanno riempito le prime pagine di svariati settimanali di Gossip. Dopo essere stati paparazzati insieme in diverse occasioni, è arrivata un'ulteriore conferma della loro storia d'amore da parte di Can Yaman che sui social ha postato la prima foto ufficiale che lo ritrae al fianco della conduttrice sportiva. Lei, però, al contrario si è rinchiusa in un assordante silenzio e preferisce non commentare ciò che sta accadendo.

E i dubbi non mancano, al punto che si ipotizza che la loro sia solo una coppia d'affari.

I dubbi sulla storia d'amore tra Can Yaman e Diletta Leotta: è un amore di affari?

Nel dettaglio, in queste ultime giornate si sono fatti sempre più insistenti i rumors legati ad un possibile rapporto d'amicizia tra Can e Diletta dovuto in primis al bene degli affari economici di entrambi.

Si parla quindi di una mossa pubblicitaria da parte della coppia più chiacchierata del momento per finire in copertina sulle prime pagine dei settimanali ed attirare così l'attenzione di un pubblico sempre più vasto.

Accuse che sono state mosse da numerosi fan di questa nuova coppia, al punto che Can Yaman qualche tempo fa scelse di eliminarsi da Twitter e di disattivare il suo account per evitare di leggere commenti spiacevoli sul suo conto.

Can Yaman pubblica la prima foto con Diletta ma 'silenzia' i fan

Anche questa volta, quando ha scelto di pubblicare la prima foto ufficiale con Diletta Leotta, l'attore turco della soap DayDreamer - Le ali del sogno ha disattivato la funzione dei commenti e in questo modo ha evitato ai suoi milioni di followers di esprimere il proprio parere su questo amore che sta facendo molto discutere.

Insomma, i sospetti su questa coppia si fanno sempre più plausibili, ma nonostante questo Diletta Leotta preferisce andare avanti per la sua strada.

La conduttrice, volto simbolo della piattaforma streaming Dazn, in queste settimane non ha mai proferito parola sul suo presunto flirt con Can Yaman.

Diletta Leotta si cela dietro un 'no comment'

Il settimanale "Oggi" fa sapere anche di averla cercata per avere un suo commento su quanto starebbe accadendo con il sexy attore turco che fa impazzire il pubblico italiano, ma lei si sarebbe celata dietro un sonoro e secco "no comment".

Intanto la carriera di entrambi va a gonfie vele. Lui sarà il protagonista maschile del remake di Sandokan (le cui riprese inizieranno in estate) mentre Diletta Leotta è tra i concorrenti della seconda edizione di Celebrity Hunted, il mistery reality di Amazon Prime che si sta girando in queste settimane.