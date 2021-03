Novità in arrivo in Beautiful durante la settimana 15-21 marzo 2021. Le anticipazioni dei prossimi episodi vedono proseguire il piano di Thomas per far ingelosire Hope. Per raggiungere il suo obiettivo, il giovane Forrester si servirà di Zoe che, nonostante abbia giurato fedeltà a Steffy e Liam, finirà per innamorarsi davvero di Thomas.

Intanto Ridge si confiderà con Carter: è certo che Liam sia ancora legato a Steffy, prova ne è che non abbia mai chiesto a Hope di risposarsi dopo il ritrovamento della piccola Beth. Avrà avuto l'intuizione giusta? Tutti questi avvenimenti non faranno altro che allontanare Hope da Liam.

Beautiful, anticipazioni puntate dal 15 al 21 marzo: Natale a casa Forrester

Saranno festività tormentate a casa Forrester. Ridge, provando ancora affetto per l'ormai ex moglie Brooke, la inviterà alla villa per passare insieme le vacanze natalizie. Una tregua potrebbe farli avvicinare. Forrester la mette al corrente di non aver ancora depositato i documenti del divorzio, sperando che possa trovare la forza di perdonare Thomas.

Nel frattempo Bill raggiunge la casa di Hope e Liam per fare una visita alla piccola Beth. In questo modo, si augura di aver cessato tutte le ostilità con loro. Spencer non fa mistero di essere preoccupato per il ritorno di Thomas alla Forrester Creations, mettendo in allerta Hope.

Thomas stupisce Hope con una sorpresa

Le anticipazioni settimanali di Beautiful proseguono con Steffy che, desiderosa di sapere cosa stia macchinando il fratello, chiede lumi a Zoe.

Peccato che la giovane Buckingham sia alquanto confusa dopo aver passato una notte d'amore con lui.

Thomas vuole far impazzire Hope di gelosia e così invita Zoe alla festa di Natale a villa Forrester. Qui la lascerà senza parole con una sorpresa che cambierà le carte in tavola.

Steffy e Liam parleranno ancora del comportamento di Thomas ed entrambi concorderanno sul fatto che Hope non è affatto al sicuro.

Thomas provoca Liam e Hope

Il giovane Forrester farà centro, visto che Hope andrà su tutte le furie quando saprà che ha passato la notte con Zoe. Inoltre scoprirà che ha anche provocato Liam, chiedendogli come mai non l'abbia ancora chiesta in sposa dopo il ritrovamento di Beth.

Infine, nelle puntate settimanali di Beautiful che andranno in onda su Canale 5 dal 15 al 21 marzo, Thomas si recherà da Shauna per invogliarla a far capitolare Ridge.

In questo modo, entrambi si sbarazzeranno della rivale in comune Brooke.

Ridge invece si confiderà con Carter, certo che Liam non abbia mai dimenticato Steffy e che sia tornato con Hope solo per adempiere ai doveri di padre con la piccola Beth.