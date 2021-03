Sabato 27 marzo, su Canale 5, è andata in onda la seconda puntata del Serale di Amici condotto da Maria De Filippi. Al termine delle tre sfide, la padrona di casa ha chiamato in studio Pio e Amedeo. I comici pugliesi, dopo essere finiti nella bufera mediatica per una frase considerata offensiva nei confronti di Belen Rodriguez, hanno deciso di fare chiarezza. Il duo comico hanno rivelato di avere ricevuto un messaggio privato dalla showgirl argentina, in cui spiegava di non essersi risentita per la gag.

L'episodio incriminato

Lo scorso sabato 20 marzo, Pio e Amedeo al Serale di Amici hanno fatto alcune gag relative la seconda gravidanza di Belen Rodriguez.

In particolare, Pio si era complimentato con Stefano De Martino per essere in procinto di diventare papà-bis. Dopo essere stato messo al corrente che il figlio della showgirl argentino era di un altro uomo, il comico aveva ironizzato sui gusti della più grande di casa Rodriguez: "Eh ma Belen se li sceglie tutti uguali".

Il giorno seguente alla gag di Pio e Amedeo, la 36enne aveva postato su Instagram uno scatto in cui era immortalata una saponetta. Nella didascalia Belen aveva scritto: "Famosissima saponetta che serve a sciacquarsi le mani e anche la bocca".

Il chiarimento

Secondo alcuni, il post di Belen Rodriguez sarebbe stata una chiara stoccata al duo comico. A quanto pare, però, le cose non starebbero proprio così. In occasione della seconda puntata del Serale di Amici, Pio e Amedeo hanno ironizzato sulla polemica che l'ha coinvolti.

Il due pugliesi hanno riferito che né Stefano né Belen si sono offesi, ma si sono risentiti solamente i fan dei due ex coniugi. Successivamente, Pio e Amedeo hanno mandato in onda un messaggio privato ricevuto dalla showgirl argentina: "Ragazzi, mi dispiace, ma la frase della saponetta non era per voi". La 36enne, ha spiegato che dopo essersi svegliata ha letto moltissimi insulti sul suo conto.

Dunque, non aveva resistito allo sfogo.

Dopo avere precisato di non esserla presa con la gag del duo pugliese, Belen ha concluso: "Mi dispiace se ho creato un pandemonio".

Pio e Amedeo sulla figlia di Chiara Ferragni e Fedez

Dopo avere fatto chiarezza su Belen Rodriguez, Pio e Amedeo hanno ironizzato sulla seconda figlia di Chiara Ferragni e Fedez. Parlando con i presenti in studio, i comici hanno ironizzato sul fatto che i due coniugi abbiano documentato tutto nelle stories di Instagram.

Inoltre, il duo ha reso noto che la neonata non è stata iscritta all'anagrafe del Comune ma alla Camera di Commercio: "I primi 20 minuti di nascita ha fatturato quanto l'Amuchina nel 2020". Il riferimento dei comici è relativo ai numerosi like ricevuti dalla bambina.

Infine, Pio e Amedeo hanno concluso facendo i migliori auguri di buona vita ai neo genitori.