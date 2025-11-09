Al Grande Fratello nella notte tra sabato 8 e domenica 9 novembre, Francesca Carrara e Donatella Mercoledisanto sono state protagoniste di un aspro confronto: la concorrente romana ha accusato l'inquilina di averla presa per i capelli e di non averle neanche chiesto scusa. Dal canto suo la concorrente pugliese ha spiegato di essersi solamente difesa in quanto non gradiva uno scherzo subito.

Lo scherzo indigesto

Venerdì 7 novembre, in zona beauty Jonas Pepe e Giulia Saponariu hanno bloccato Donatella Mercoledisanto mentre Francesca Carrara le mandava aria calda dal phon.

In poco tempo, lo scherzo è degenerato perché la concorrente pugliese non ha affatto gradito: nella foga di liberarsi da Jonas e Giulia, ha iniziato a tirare i capelli di Francesca fino a quando quest'ultima non ha spento il phon.

Non è possibile sapere cos'è accaduto successivamente, perché la regia ha preferito cambiare l'inquadratura su un'altra stanza.

Francesca contro Donatella: 'Non puoi prendere una persona per i capelli'

Sabato, Donatella ha ignorato per tutto il giorno gli autori dello scherzo. Nella notte, però, Francesca ha deciso di affrontare l'argomento con la coinquilina: "Mi hai presa per i capelli. Se io ti avessi tirata per i capelli, tu come avresti reagito?". Secondo la concorrente romana, la reazione di Donatella sarebbe stata eccessiva: "Un conto è giocare senza mani, un altro è usare le mani".

Poi Francesca ha proseguito bacchettando la coinquilina: "Tu non puoi prendere una persona per i capelli, perché significa mettere le mani addosso. Sei permalosa". Infine Francesca ha precisato di non aver rivolto parola a Donatella perché risentita del brutto gesto nei suoi confronti.

A quel punto Donatella ha cercato di giustificare la propria reazione, spiegando che in quel momento si trovava in difficoltà e voleva un aiuto dall'amica: "Ero per terra e chiedevo aiuto. Prima ti ho afferrato per un braccio, ma poi ho preso i capelli. Non volevo".

Francesca: “hai fatto una brutta figura”

Donatella: “a me non interessa della figura, lo sai cosa me ne faccio della figura?”

Donatella se deve picchiare qualcuno lo fa anche in diretta nazionale non se ne fotte proprio (mia madre)#grandefratello pic.twitter.com/wHlGxPSmWJ — 𝑩𝒊𝒐𝒏𝒅𝒐 🫧 (@sorrysonobiondo) November 9, 2025

GF: anticipazioni puntata del 10 novembre

Intanto lunedì 10 novembre, su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata del reality show condotto da Simona Ventura.

Tra i temi della serata, si parlerà della situazione tra Omer e Rasha: i due concorrenti non riescono a trovare un equilibrio, nonostante si piacciano.

Al contrario tra Anita e Jonas è scoccato un bacio, complice il primo aereo di coppia ricevuto dai fan.

Intanto Grazia e Mattia hanno discusso, perché il concorrente catanese ha scoperto di essere stato lasciato dalla fidanzata Carlotta Vendemmia.

Inoltre nel corso della serata verrà letto il verdetto del televoto che vede Domenico, Giulia, Grazia e Francesca con Simone a rischio eliminazione.