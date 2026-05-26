Nelle prossime puntate della soap turca Forbidden Fruit, Yildiz Yilmaz (Eda Ece) sarà vittima di una truffa da parte di Mert Kara (Can Nergis), l’assistente di Kerim İncesu (Gökhan Alkan).

Mert interessato al patrimonio dell'ex moglie di Argun

Ben presto, Kerim comincerà a corteggiare Yildiz, pur sapendo che si tratta dell’ex moglie di Halit. A quel punto, Mert temerà di non poter far fallire la Holding Argun, a causa dei sentimenti che Kerim proverà per Yildiz. [VIDEO]

Un giorno, Kerim farà presente al suo assistente che Yildiz non dovrà affatto essere truffata.

Nonostante ciò, Mert farà capire di volersi impossessare del patrimonio della giovane.

Mert viene affrontato da Kerim

Successivamente, appena Sahika fingerà di avere una relazione con Kerim, Mert non nasconderà la sua gelosia. Quest’ultimo si vendicherà del suo socio, convincendo Yildiz a investire i suoi soldi, ma le dirà di non dire niente a Kerim. Dalle anticipazioni, si evince che Yildiz rimarrà senza lavoro, dopo aver sponsorizzato le sue pappe alla mela nel canale internet di Zehra. Inoltre, appena Kaya le dirà di dover pagare una grossa multa, Yildiz chiederà a Mert di restituirle il suo denaro. Dopo aver ascoltato la conversazione tra i due in maniera casuale, Kerim capirà che il suo assistente sta ingannando Yildiz.

A quel punto, Kerim affronterà Mert sotto lo sguardo di Yildiz e Halit. Dopo aver fatto credere ad Argun di aver litigato con il suo assistente a causa di Sahika, Kerim ordinerà a Mert di far riavere a Yildiz i suoi cinque mila euro. Per finire, Mert farà capire di non voler assecondare la richiesta del suo socio, visto che farà sapere a Yildiz che potrebbe aver perso una parte del suo denaro.

Riepilogo: Yildiz contesa tra Kerim e l’ex marito Halit

Attualmente, su Canale 5, i telespettatori stanno vedendo Yildiz contesa tra Kerim e l’ex marito Halit. Quest’ultimo, dopo essere tornato di nuovo ricco, è stato determinato a riconquistare Yildiz. A complicare la situazione però ci ha pensato Kerim, per la sua evidente sintonia con Yildiz. Quando la giovane ha ammesso di essere rimasta colpita dal fascino dell’uomo, Ender le ha consigliato di tenerlo distante da lei.