Le trame delle puntate turche di Far Away in programma a breve in prima visione sui teleschermi di Canale 5 raccontano che Alya Smith deciderà di chiedere il divorzio a Cihan alla scoperta che ha una doppia vita. La decisione non piacerà al protagonista, che informerà Mine di voler chiudere la loro tresca poiché ha capito di provare qualcosa per la moglie.

Ayla scopre che l'amante di Mine è Cihan

Alya capirà che il misterioso amante di Mine è suo marito Cihan. La dottoressa si sentirà tradita dall'uomo che le aveva giurato di non avere nessun'altra donna.

La protagonista si schiererà dalla parte di Mine, quando scoprirà che aveva tentato il suicidio poco prima delle sue nozze. Alya cercherà una via d'uscita perché non avrà ancora consumato il matrimonio per rispetto alla memoria del defunto Boran. Sadakat prometterà alla nuora che potrà rimanere a vivere a Mardin al fianco di Deniz in una casa sua a patto che chieda il divorzio a Cihan. Quest'ultimo firmerà le carte della separazione dalla moglie anche se le farà presente che farà di tutto per costringerla a rimanere sua moglie.

Cihan decide di chiudere con Mine

Le anticipazioni turche di Far Away rivelano che Cihan chiederà al suo avvocato di impedire che qualsiasi suo collega assuma la difesa di Alya.

La dottoressa comunque potrà contare sull'appoggio di Ugur, che le presenterà un legale di sua fiducia per sostenerla nella causa di separazione. Cihan, a questo punto, prenderà una decisione tattica quando dirà a Mine di considerare la loro tresca terminata poiché intende fare di tutto per salvare le nozze con Ayla, per la quale nutre dei sentimenti. Mine supplicherà l'uomo di ripensarci poiché hanno passato per tanti anni insieme nonostante il disprezzo di Sadakat.

Ayla ha consigliato a Sadakat di farsi vedere da un dottore

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Far Away andate in onda a metà luglio sui teleschermi di Canale 5, Alya ha raggiunto l'aeroporto, decisa a scappare da un'amica in America insieme al figlio Deniz.

In questa circostanza, il bambino ha visto Cihan, tanto da correre ad abbracciarlo. La scena ha portato Ayla a rinunciare al suo piano di fuga. Kaya, invece, ha scoperto che Zerrin è stata data in sposa a Sedat, la stessa persona che poco tempo prima aveva provato ad abusare di lei in un vicolo cieco. Nare ha fermato l'evasione di Ecmel dal carcere, informando la polizia mentre Sadakat è finita in ospedale dopo aver accusato un malore. Alya ha consigliato alla suocera di farsi vedere da un dottore a causa della sua pressione alta. In questa circostanza, la matriarca degli Albora ha rivisto Ugur dopo tanto tempo. La donna ha dimostrato di avere un conto in sospeso con l'uomo.