La soap opera di origini turche intitolata DayDreamer - le ali del sogno prosegue la propria messa in onda su Canale 5. Le anticipazioni dell’episodio che i telespettatori italiani potranno vedere il 18 marzo 2021 sempre dalle ore 16:35 circa, dicono che Yigit (Utku Ateş) darà avvio a una sorta di vendetta nei confronti di Sanem Aydin (Demet Özdemir), quando la ragazza rifiuterà nuovamente la sua proposta di matrimonio a causa di Can Divit (Can Yaman). Questa volta in particolare l’editore spronerà Cemal, il marito di Ceren, a denunciare la Fikri Harika.

DayDreamer, anticipazioni del 18 marzo: Can e Sanem rimangono sulla barca, Yigit furioso

Nella puntata della serie televisiva che verrà trasmessa su Canale 5 giovedì 18 marzo 2021, Can e Sanem viaggeranno sulla barca di lui. Per il fotografo e la scrittrice si tratterà dell’occasione giusta per passare del tempo insieme divertendosi. Mentre i due troveranno il coraggio di parlarsi "senza filtri", alla Fikri Harika le cose si metteranno male. In particolare i collaboratori dell’agenzia pubblicitaria, proprio durante l’assenza di Sanem, dovranno consegnare delle creme non ancora realizzate.

Mentre Bulut (Ahmet Olgun Sunaer) e Deren (Tuğçe Kumral) cercheranno di replicare i prodotti della scrittrice servendosi della complicità di Deniz (Basak Gümülcinelioglu), Yigit non perderà tempo per attuare uno dei suoi perfidi piani: quest’ultimo infatti è su tutte le furie per essere stato respinto dalla donna che vorrebbe sposare, consapevole oeraltro che si trova in compagnia di Can.

Cemal denuncia i collaboratori della Fikri Harika, Huma spia Emre e Leyla

Yigit su suggerimento di Muzaffer (Cihan Ercan) lascerà intendere al commerciante Cemal che i ragazzi dell’agenzia stanno rubando le creme di sua moglie: quest’ultimo si recherà subito dalla polizia per denunciare l’accaduto. Tutti i dipendenti della Fikri Harika finiranno in commissariato con l’accusa di scarsa igiene: a salvare la situazione ci penserà Bulut in veste di avvocato, fornendo un’accurata documentazione in commissariato.

In particolare quest’ultimo dimostrerà che i prodotti in vendita nell'azienda non sono copiati, poiché appartengono a Sanem: grazie a questa prova tutti i giovani saranno scagionati.

Infine Huma (İpek Tenolcay) continuerà a non perdere di vista il figlio Emre (Birand Tunca) e la nuora Leyla (Oznur Serceler) spiando ogni loro movimento seppur a distanza, anche quando verrà a sapere che hanno invitato Mihiriban (Sevinç Erbulak), Aziz (Ahmet Somers), Mevkibe (Özlem Tokaslan) e Nihat (Berat Yenilmez) a una lezione di tango.