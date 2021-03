Nonostante abbia fatto il suo debutto la scorsa estate, lo sceneggiato di origini turche intitolato DayDreamer - le ali del sogno continua a far sognare numerosi fan. Nel corso della puntata che i telespettatori italiani potranno vedere sul piccolo schermo l’8 marzo 2021 salvo cambiamenti dell’ultima ora, i due protagonisti principali Sanem Aydin (Demet Özdemir) e Can Divit (Can Yaman), dopo aver consentito a Caner di ricongiungersi con la madre, dormiranno insieme nella foresta: questa occasione permetterà alla talentuosa scrittrice e al fotografo di parlare a cuore aperto mettendo da parte l’orgoglio per una volta.

DayDreamer, anticipazioni 8 marzo: Sanem procura una ferita in testa a Can

Gli spoiler relativi a ciò che succederà nell’episodio che verrà trasmesso su Canale 5 lunedì 8 marzo 2021, sempre dalle ore 16:45 circa, raccontano che Sanem, mentre si troverà da sola nella foresta intenta a raccogliere dei fiori, presa dallo spavento e convinta di essere seguita da un orso colpirà casualmente Can in testa con un bastone di legno. Si tratterà di un equivoco divertente, ma subito dopo la scrittrice, assalita dai sensi di colpa per il brutto gesto compiuto, si prenderà cura del suo ex fidanzato.

Non appena arriverà la notte, Can e Sanem decideranno di rimanere nel bosco, precisamente in una piccola capanna e di tornare a casa alle prime luci dell’alba.

Prima di addormentarsi, il fotografo ribadirà alla scrittrice di non aver bruciato il suo diario un anno fa, soprattutto perché sapeva che conteneva tutti i suoi sentimenti.

Yigit preoccupato, Huma inizia a condurre delle indagini

Mentre Can farà commuovere Sanem recitando a memoria una parte del suo romanzo per dimostrarle di averlo letto, Yigit (Utku Ateş) continuerà a manifestare la sua preoccupazione poiché sarà turbato dall’idea che la scrittrice si trovi in compagnia del fotografo.

L’editore, oltre a essere turbato poiché Can potrebbe smascherarlo, sarà convinto che lo stesso approfitterà del fatto che Sanem sia fragile per convincerla a tornare tra le sue braccia senza fare sforzi. In effetti la scrittrice e il fotografo, dopo la loro rottura, hanno continuato ad amarsi e quindi a nascondere i loro sentimenti reciproci. A questo punto, Yigit non perderà tempo per rivolgersi alla sua alleata Huma (Ipek Tenolcay), che condurrà delle indagini per scoprire se veramente il suo figlio maggiore Can possiede un filmato in grado di accusare l’editore.

Ovviamente la signora Divit, alla stessa maniera di Yigit, non vorrà per nessuna ragione al mondo assistere ad un ritorno di fiamma tra Can e Sanem, verso cui non ha mai nutrito simpatia.