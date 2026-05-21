Negli episodi della quarta stagione di Forbidden Fruit, Yildiz Yilmaz verrà licenziata, Ender Celebi invece ingannerà i figli Yigit ed Erim per non essere lasciata dal marito Kaya Ekinci.

Yildiz nei guai

I telespettatori di Canale 5, conosceranno una nuova Zehra, appena Halit recupererà ogni sua ricchezza. In particolare, la donna comincerà ad avere una vera e propria ossessione per il risparmio. Ben presto, per lanciare un suo marchio su internet, Zehra chiederà a Yildiz di sponsorizzare le sue pappe alla mela che l’hanno fatta diventare ricca, finendo per metterla nei guai.

Yildiz si dimenticherà infatti, del contratto firmato con l’azienda di Bulent per cui lavora. Quest’ultimo non reagirà affatto bene, quando vedrà i prodotti di Yildiz in rete. L’uomo busserà alla porta della donna senza alcun preavviso, e le dirà di aver perso il suo lavoro.

Caner ed Erim senza lavoro a causa di Yildiz

Appena verranno licenziati anche i suoi assistenti Caner e Emir sempre a causa del suo grosso errore, Yildiz si rivolgerà al suo avvocato Kaya, il quale le farà presente di dover pagare una multa.

In seguito, Mert offrirà il suo aiuto a Yildiz, per fare un investimento.Tuttavia, le intenzioni del braccio destro di Kerim, non sembreranno per niente buone, visto che darà l’impressione di star imbrogliando Yildiz.

Ender vuole mettere fuori gioco Sahika

A catturare l’attenzione sarà anche Ender, che scatenerà la furia del marito Kaya, appena scoprirà che le ha nascosto di essere entrata in possesso del 10% delle azioni della cognata Sahika. Nello specifico, quest’ultima impedirà a Ender di rivelare a Kaya che ha cercato di causarle un incidente stradale. Sahika vuoterà il sacco al fratello Kaya, appena Ender la accuserà di essere coinvolta con il rapimento di Zehra.

A quel punto, Kaya minaccerà di mettere fine al suo matrimonio con Ender, se non rinuncerà a essere azionista dalla Holding Argun. Ender sorprenderà i figli Emir e Yigit, dicendogli di aver ceduto le sue quote a loro, ma subito dopo rivelerà al fratello Caner di aver attuato una messinscena.

L’obiettivo di Ender, sarà quello di mettere fuori gioco Sahika in maniera definitiva.

Riepilogo: Yildiz è intervenuta in aiuto dell’ex marito

In precedenza, Halit si è visto costretto ad andarsene via dalla sua villa insieme ai figli, per aver perso tutto ciò che possedeva a causa di un crollo finanziario. Yildiz invece, ha raggiunto il suo successo economico firmando un contratto milionario. Tuttavia, quando ha visto l’ex marito Halit in difficoltà, Yildiz ha deciso di intervenire, chiedendo alla domestica Aysel di aiutarlo.