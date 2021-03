Sanem non riuscirà più a dire di no a Can nelle prossime puntate di DayDreamer. Non torneranno ancora ufficialmente insieme, ma una notte trascorsa insieme a casa Aydin farà crescere tra i due l'alchimia. Intanto Huma si renderà sempre più conto della pericolosità di Yigit e per tale motivo avrà paura per l'incolumità di Can.

Can e Sanem trascorrono la notte a casa Aydin

I sentimenti tra Can e Sanem riaffioreranno sempre di più giorno dopo giorno, probabilmente una sola e semplice amicizia non è prevista nel loro destino. La svolta arriverà, soprattutto, dopo una serata passata in un locale insieme a Leyla ed Emre.

A causa di qualche bicchiere di troppo, questi ultimi li inviteranno a trascorrere la notte a casa Aydin. L'occasione sarà ghiotta anche perché Mevkibe sarà fuori città per prendersi cura del padre malato, mentre Nihat trascorrerà la notte a casa di Mihriban e Aziz.

La circostanza sarà ancora più speciale perché Sanem tornerà a dormire per la prima volta nella sua cameretta, dopo il terribile anno trascorso a causa della separazione da Can. A quest'ultimo verrà consentito di dormire sul divano del soggiorno, ma nella realtà le cose andranno molto diversamente.

Can e Sanem dormono insieme

A un certo punto della notte Can andrà da Sanem per dirle che sta andando via, non si sente a suo agio a dormire fuori casa. La ragazza proverà a trovare una soluzione, così lo inviterà a coricarsi insieme a lei nel suo letto.

Lui non esiterà un secondo e risponderà "ok".

All'inizio sarà molto tesa, ma alla fine si lascerà andare, visto che la mattina seguente si sveglierà tra le braccia di Can. Sanem si farà prendere dall'entusiasmo, decidendo di preparare anche la colazione per tutti, ma soprattutto lo farà per conquistare il fotografo.

Huma teme per l'incolumità di Can

Intanto la questione della denuncia all'azienda di creme di Sanem, per un'allergia inventata a tavolino da Yigit e Cemal, continua a impensierire la ragazza. L'avvocato del denunciante, il contadino Arda, continuerà a evitare Bulut, che rappresenta la parte legale dell'azienda di cosmesi, così Sanem deciderà di andare direttamente a parlare con Cemal e Can l'accompagnerà con la sua macchina.

Purtroppo, però, sorgerà un altro problema: alla tenuta di Sanem arriverà Huma, che vedrà Yigit intento a fare qualcosa sotto la macchina di Can. In realtà quest'ultimo starà solamente raccogliendo il suo bastone, ma mamma Divit crederà che sia intento a sabotare l'auto del figlio. Ultimamente, infatti, il brutto atteggiamento di Yigit nei confronti di Can, ha messo un po' di timore in mamma Divit: teme che l'editore possa fare realmente del male al figlio. Così, per evitare il peggio, deciderà di andare in macchina insieme a Can e Sanem e il viaggio sarà più comico del solito.