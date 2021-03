Momenti di tensione nel corso della quarta puntata dell'Isola dei Famosi andata in onda giovedì 25 marzo 2021 su Canale 5. Durante il live condotto da Ilary Blasi vi è stato un duro confronto tra due avventurieri, ovvero Daniela Martani e Gilles Rocca. L'ex hostess di Alitalia è scoppiata in lacrime mentre ha spiegato i motivi dei dissapori avuti nei passati giorni con l'attore.

Daniela Martani in lacrime

"Il problema è che Gilles quando deve esprimere delle idee ha un'aggressività nei miei confronti che non riesco a capire", ha dichiarato Daniela Martani, sollecitata dalla conduttrice Ilary Blasi durante la quarta puntata del reality.

"Io non ho detto che lui fa un clan con gli altri e mi ha escluso", ha proseguito la 47enne che ha continuato riferendosi a Gilles Rocca: 'È stato sempre un ragazzo propositivo, generoso che apprezzo per alcuni lati". Daniela ha affermato che l'attore avrebbe espresso alcuni pareri in maniera "aggressiva" nei suoi confronti e ciò la ferisce particolarmente perché ha vissuta episodi simili in famiglia. Infine ha sottolineato che preferirebbe un atteggiamento diverso quando si parla con lei.

La risposta di Gilles Rocca

Dopo aver espresso il suo pensiero, l'ex gieffina è scoppiata in lacrime. A quel punto Gilles Rocca si è avvicinato alla ragazza e le ha dato un bacio sulla mano dichiarando: "Se ti ho ferita ti chiedo scusa . Mi dispiace vedere una donna piangere".

Il 38enne ha sottolineato successivamente di aver fatto tanto per cercare di portare Martani all'interno del gruppo. "Il problema è che Daniela non ascolta e a me le persone che non ascoltano irritano molto".

Gilles Rocca su Daniela Martani: 'Dice delle cose non vere'

La conduttrice Ilary Blasi ha quindi chiesto a Gilles Rocca cosa gli ha dato particolarmente fastidio di Daniela Martani.

"Dice delle cose non vere", ha replicato l'attore aggiungendo di non essere una persona che fa clan e gruppi. "La mia squadra è tutti insieme o da solo". Gilles ha continuato evidenziando che non avrebbe mai mandato via Daniela ma sentirsi dire di fare giochetti per ferirla o di "fare il bullo" è una cosa che detesta in quanto combatte contro femminicidio e bullismo.

A prendere la parola è stata successivamente l'opinionista del gioco Elettra Lamborghini, presente in studio andando contro Gilles Rocca. La cantante ha sottolineato che, a parer suo, l'attore dovrebbe utilizzare un modo diverso di porsi per non risultare aggressivo.