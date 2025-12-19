Ieri, 18 dicembre, su Canale 5 è andata in onda la finale del Grande Fratello. Terminata la diretta, gli ex concorrenti si sono diretti in hotel per i festeggiamenti. Alle prime luci dell’alba, Simone De Bianchi ha bussato alla camera di Mattia Scudieri per fargli uno scherzo, ma ad aprire la porta è stata Grazia Kendi. La ragazza, dopo aver scoperto che l’ex inquilino aveva avviato una diretta social, è apparsa visibilmente in imbarazzo.

Simone sorprende Grazia in camera con Mattia

Fin dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello, Grazia ha ammesso di provare una forte attrazione per Mattia.

Tra i due, durante la convivenza forzata, è sempre stata evidente una particolare sintonia, anche se non si sono mai spinti oltre: Mattia, infatti, era entrato nel reality fidanzato con Carlotta.

Dopo l’eliminazione di Mattia, però, la storia con Carlotta è giunta al termine. Da quel momento anche il concorrente ha lasciato intendere di voler ricambiare le attenzioni di Grazia. Al termine della finale del GF, i due sono stati raggiunti fuori dallo studio dai fan e, incitati dal coro “bacio, bacio”, si sono lasciati andare a un momento di complicità.

Ma non è finita qui. Alle prime luci dell’alba, Simone ha deciso di fare uno scherzo a Mattia bussando alla porta della sua camera d’hotel. A sorpresa, però, ad aprire è stata Grazia.

Quando la ragazza ha capito che l’ex inquilino stava trasmettendo in diretta su Instagram, è apparsa visibilmente imbarazzata e ha subito richiuso la porta.

Simone che decide di bussare alla stanza di Mattia e becca Grazia e Mattia insieme

Ma che post GF meraviglioso #amanters #grandefratello pic.twitter.com/sZXvIxadTq — 🔊 Weyler era 🖤 (@alzastovolume) December 19, 2025

Fan entusiasti per il fine degli 'Amanters'

Su X, diversi utenti hanno commentato con entusiasmo il video pubblicato da Simone in cui è stata immortalata Grazia in camera di Mattia.

Un utente ha scritto: "Ragazzi, questo post GF ci sta già regalando grandi perle". Un altro utente ha commentato: "La diretta Instagram di Simone mi ha svoltato la giornata".

Un fan di Grazia ha detto: "Che bello vederla felice insieme a Mattia. D'altronde Grazia si è sempre comportata in modo corretto nei confronti di lui, sapendo che era fidanzato". Un altro utente si è complimentato per la possibile nascita della coppia: "Spero che la loro conoscenza duri più a lungo possibile perché insieme sono una forza della natura".

Anita Mazzotta vince il Grande Fratello

La finale del Grande Fratello si è conclusa con la vittoria di Anita Mazzotta, che ha avuto la meglio su Giulia Soponariu. Al televoto finale, le due concorrenti si sono contese il titolo fino all’ultimo: Anita ha ottenuto il 50,46% dei voti, mentre Giulia si è fermata al 49,54%.

Il terzo classificato di questa edizione è stato Jonas Pepe, seguito da Grazia Kendi e Omer Elomari.

Le aspettative della vigilia sono state dunque confermate dal pubblico, anche se non sono mancate polemiche sulla vincitrice, legate al suo percorso nel reality: Anita era uscita dalla casa per dieci giorni a causa di un grave lutto, per poi fare ritorno in gioco.