In attesa della finale del Grande Fratello, in programma oggi 18 dicembre, Omer Elomari in uno degli ultimi daytime è tornato a parlare del suo percorso e non ha potuto fare a meno di menzionare la conoscenza con Rasha Younes: "Esco da qui con una persona che mi ha insegnato ad essere più leggero". Il 26enne ha anche spiegato di aver varcato la porta rossa da single, mentre ora ha una persona che lo sta aspettando lontano dai riflettori.

Omer sogna un futuro con Rasha

Durante la precedente puntata in onda lunedì 15 dicembre, Omer ha avuto la possibilità di rivedere Rasha: i due inquilini si erano lasciati con delle cose irrisolte e non avevano avuto modo di chiarire in quanto la 32enne giordana è stata eliminata in un televoto flash contro Grazia.

A poche ore dalla finale, in confessionale il 26enne è tornato a parlare della conoscenza con l'ex gieffina alla quale ha riservato parole al miele: "Omer sta per uscire dalla casa del GF con una valigia piena. Sono entrato qui single e sto per uscire avendo nel cuore una persona che mi sta aspettando fuori. Una persona bellissima, che mi ha insegnato ad essere molto più leggero e meno duro".

“Sto per uscire dalla casa avendo nel cuore una persona che mi sta aspettando fuori. Una persona bellissima che mi ha fatto imparare ad essere molto più leggero” ❤️#rashmer pic.twitter.com/vvhtc9hhH3 — 𝙁𝙧𝙖𝙣 👑🦖| sta sfaciolando (@demetinbenleri) December 17, 2025

I commenti dei fan dei 'Rashmer'

Su X, diversi utenti hanno espresso un commento sui "Rashmer".

"Ragazzi non vedo l'ora di rivederli uniti lontano da GF", ha detto un utente. Un altro ha aggiunto: "Il loro percorso è stato davvero il racconto di una storia bellissima. Dal primo sguardo si sono piaciuti. Sono morti e rinati come l'araba fenice". Un utente ha affermato: "Ogni volta che vedo Rasha e Omer insieme mi emoziono". Infine tra i vari utenti c'è anche chi ha affermato: "Mi dispiace ma dopo la sorpresa fatta da lei nella puntata di lunedì, non riesco più a sentire la canzone All of me di John Legend senza pensarli. È la loro canzone".

GF: le anticipazioni della finale

Nel frattempo sul sito del GF sono state pubblicate le anticipazioni riguardanti la finale del reality show condotto da Simona Ventura.

Tramite una votazione fra i cinque concorrenti rimasti in casa, Anita Mazzotta è stata eletta superfinalista: ciò significa che la concorrente è già sul podio, quindi entrerà in gioco al televoto solamente nell'ultima fase. Per quanto riguarda gli altri, tutti dovranno lottare fino alla fine per ottenere un posto sul podio finale. Intanto la prima sfida vede Omer e Jonas: tra i due concorrenti, il meno votato verrà eliminato. Durante la puntata ci sarà spazio anche per dei momenti emozionanti: Omer, Jonas, Giulia, Anita e Grazia avranno modo di riabbracciare i loro affetti.

Infine si arriverà al televoto finale con gli ultimi due concorrenti rimasti in casa che avranno il compito di spengere le luci della casa che li ha ospitati per 80 giorni.