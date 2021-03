Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e donne è intervenuta nella serata di giovedì 25 marzo in diretta Instagram e con la sua rivelazione ha stupito i suoi fan. La ventenne ha confessato che la sua relazione con Matteo Ranieri è finita e ha spiegato tutte le motivazioni. Durante la diretta, non è mancata la commozione da parte di Sophie, a tal riguardo l'ex tronista ha confessato: 'Ragazzi mi sono ripromessa di non piangere, ma non ce la faccio. Non è mai bello quando finisce una storia".

Sophie: 'Matteo è stato il mio faro nel buio'

Sophie Codegoni ha sorpreso tutti i suoi fan: "Tra me e Matteo è finita".

Dopo queste parole l'ex tronista milanese non è riuscita a continuare il discorso ed è scoppiata a piangere. In seguito ha cercato di spiegare la sua versione e ha confessato di essere andata a Uomini e Donne per cercare un uomo che la facesse sorridere, in un momento molto buio della sua vita e ha rivelato che Matteo è stato il suo "faro nel buio", perché è riuscito a renderla veramente felice. L'ex tronista ha raccontato che fuori dal programma di Canale 5, le cose con Matteo non sarebbero andate molto bene, ma di non rimpiangere nulla.

Uomini e Donne, Sophie: 'Vi ringrazio per averci sostenuto'

L'ex tronista di Uomini e Donne è sembrata molto provata durante la diretta Instagram e si è commossa più volte. Sophie ha rivelato diversi dettagli riguardo la fine della sua storia d'amore con Matteo Ranieri: la ventenne ha confessato di essere una ragazza molto semplice e umile, ma la differenza nello stile di vita con l'uomo l'ha portata ad avere un distacco anche a livello fisico.

Inoltre Codegoni ha detto di essere molto legata a quello che ha costruito nei cinque mesi insieme a Matteo e ha aggiunto: "Non è stato un solo episodio a portarci a prendere questa decisione". Inoltre l'ex tronista ha voluto ringraziare i suoi fan e ha dichiarato: "Vi ringrazio per averci sostenuto e per aver creduto in noi".

Sophie Codegoni su Matteo: 'Sono uscita dal programma innamorata'

Sophie Codegoni, durante la sua diretta Instagram, ha svelato un dettaglio molto importante riguardo la chiusura della storia con Matteo Ranieri: "Nell'ultimo periodo sono stata un po' pesante con Matteo, a causa di alcune segnalazioni ricevute (...) Io sono stata già tradita una volta in passato e avevo paura".

Da Matteo avrei voluto soltanto delle risposte che non sono mai arrivate, non volevo che andasse a finire così". Alla fine della diretta Sophie ha confessato: "Matteo non mi ha tradita, non ci siamo trovati". Poi ha aggiunto: "Io sono camaleontica, come diceva Matteo nel programma e mi so adattare a qualsiasi situazione, ci sono persone che non si sentono a loro agio in alcuni contesti". Inoltre l'ex tronista ha rivelato di non essere stata lei a lasciare Matteo: "Io non ho lasciato nessuno, sono uscita dal programma innamorata, ci avevo creduto e non si supera facilmente un sentimento così".