Cambio di programmazione per Uomini e donne, la popolare trasmissione del pomeriggio di Canale 5, ideata e condotta da Maria De Filippi. Per la giornata del 18 marzo ci saranno delle modifiche al palinsesto della rete ammiraglia del Biscione e a farne le spese sarà il dating show sentimentale che tutti i giorni appassiona una media di oltre tre milioni di spettatori, pari ad uno share che oscilla tra il 20 e il 23%. L'appuntamento di giovedì pomeriggio, infatti, non sarà trasmesso come sempre su Canale 5.

Cambio programmazione Uomini e donne: salta la puntata di giovedì 18 marzo

Nel dettaglio, come confermato in queste ore dalla Guida Tv Mediaset, la puntata di Uomini e donne del 18 marzo non è in programma alle ore 14:45.

De Filippi e tutto il parterre della sua storica trasmissione pomeridiana osserveranno un turno di stop: al suo posto, infatti, proseguirà l'appuntamento con la soap opera spagnola Una Vita, che prenderà il via come sempre alle 14:10 ed eccezionalmente ricoprirà tutta la fascia del pomeriggio.

I nuovi episodi della serie ambientata ad Acacias 38 occuperanno lo slot orario che va dalle 14:10 alle 16:05 circa, quando poi la linea passerà al daytime de L'Isola dei famosi e, a seguire, alle 16:30 ci sarà spazio per un nuovo episodio di DayDreamer - Le ali del sogno con Can Yaman (che, eccezionalmente andrà in onda con dieci minuti di anticipo rispetto all'orario canonico).

La scelta di Maria De Filippi e la cancellazione di Uomini e donne e Amici 20

Oltre all'appuntamento con Uomini e donne, infatti, non sarà trasmesso neppure quello con Amici 20, il talent show della De Filippi di cui ogni pomeriggio va in onda la striscia del daytime su Canale 5. Una scelta che, stando ad alcune indiscrezioni, sarebbe stata presa dalla conduttrice stessa, dato che domani sarà la prima Giornata nazionale in memoria delle vittime della Covid-19.

Dato che le trasmissioni di De Filippi vengono registrate in netto anticipo, si sarebbe scelto di non trasmetterle, in segno di rispetto nei confronti di tutti coloro che hanno perso familiari e amici a causa di questa pandemia.

Le nuove anticipazioni su Uomini e donne: Gemma si fa male in studio

In attesa di rivedere in onda Uomini e donne dal 19 marzo in poi, le anticipazioni rivelano che le registrazioni del dating show Mediaset vanno avanti regolarmente.

Proprio lo scorso fine settimane sono state registrate le nuove puntate con protagonista Gemma Galgani, la quale è stata anche vittima di una rovinosa caduta in studio. La dama torinese si è sbucciata le ginocchia ed è stato necessario l'intervento del dottore che l'ha dovuta medicare. Per fortuna nulla di grave, anche se non sono mancate le battute ironiche della sua nemica giurata, Tina Cipollari.