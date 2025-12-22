Cambio programmazione tv per la giornata di domenica 28 dicembre 2025. Il daytime della rete ammiraglia Mediaset prevede delle variazioni che riguardano il primo pomeriggio, complice lo stop del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi.

Il talent show si fermerà anche quest'anno per due settimane, in attesa poi di riprendere la regolare messa in onda da gennaio.

E, in questa domenica 28 dicembre, saranno le soap a tener compagnia al pubblico del pomeriggio, tra cui La forza di una donna che andrà in onda con una puntata di un'ora.

Amici 25 si ferma, Forbidden Fruit in onda anche di domenica: cambio programmazione 28 dicembre

Il daytime di domenica 28 dicembre prevede delle variazioni: alle 14:00, subito dopo L'Arca di Noè, non ci sarà il consueto appuntamento con gli speciali di Amici 25 condotti da Maria De Filippi.

Il talent show più famoso del piccolo schermo tornerà in onda regolarmente da gennaio e, per questa domenica pomeriggio, alle 14:00 ci sarà un nuovo episodio di Beautiful in prima visione assoluta.

A seguire, alle 14:30 spazio a una nuova puntata di Forbidden Fruit in prima visione seguita da una puntata inedita de La forza di una donna.

La forza di una donna trasmessa anche di domenica pomeriggio

La soap opera turca incentrata sulle vicende di Bahar e Sarp andrà in onda con un episodio speciale di un'ora, dalle 15 alle 16:00 circa, dopodiché la linea passerà a Verissimo - Le storie, per una puntata speciale in cui saranno mostrate al pubblico le interviste più belle tra quelle realizzate nel corso della stagione da Silvia Toffanin.

Una domenica speciale per il pubblico di Canale 5 e per gli appassionati del genere soap, che si ripeterà anche il 4 gennaio 2026.

Intanto, però, le soap che tengono compagnia ogni giorno a milioni di spettatori saranno regolarmente trasmesse anche nel daytime feriale di Canale 5 per tutto il periodo delle feste natalizie.

La forza di una donna sarà l'unica che non si interromperà mai neppure il 25 e 26 dicembre, con episodio inediti che andranno in onda dalle 18:15 alle 18:45 circa.

Mediaset resta accesa con La forza di una donna per tutto il periodo delle feste natalizie

Mediaset ha scelto di far restare in onda La forza di una donna anche durante il periodo delle festività natalizie per assicurare un buon traino all'appuntamento con Caduta Libera.

La soap turca, nello slot orario delle 18:15 ha registrato ascolti in costante aumento, fino a sfiorare la soglia dei 2 milioni di spettatori con quasi il 17% di share.

Numeri in netto rialzo rispetto a quelli registrati in precedenza da Dentro la notizia, fermo a una media del 13-14% di share contro Vita in diretta di Alberto Matano.

Le soap turche spopolano anche nel daytime mattutino di Rete 4

A partire dal prossimo gennaio, invece, Mediaset punterà sulla messa in onda di nuove soap che terranno accesso non solo il daytime della rete ammiraglia ma anche la fascia del primo pomeriggio.

Nuovi titoli sui quali scommettere, nella speranza di poter trovare delle nuove soap di successo come è accaduto nel corso di questi anni con Terra amara e Tradimento, entrambe amatissime dal pubblico e pronte a essere replicate su Rete 4.

Le soap turche, infatti, hanno riacceso anche la fascia mattutina di Rete 4 che nel corso degli ultimi tempi stava facendo fatica a registrare ascolti decenti. La media, grazie alle repliche di Endless Love, The Family e Terra Amara è nettamente migliorata, fino a raggiungere la soglia del 4% di share, garantendo così un ottimo traino all'appuntamento inedito con Tempesta d'amore, che va avanti fino alle 10:55.