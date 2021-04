Can Yaman è finito al centro del clamore mediatico. Da mercoledì 14 aprile, su Instagram non è più visibile il suo profilo, il diretto interessato non si è solamente limitato a mettere il "lucchetto" al proprio account social ma lo ha proprio rimosso. Ma non solo, la star delle soap turche ha anche preso un aereo ed è voltato nel suo paese.

Il giallo

Can Yaman ha sempre dichiarato di essere un tipo molto riservato. Anche in una recente intervista, aveva spiegato che tutto ciò che postava con Diletta Leotta - sua fidanzata - era in comune accordo.

Da quando Can ha iniziato una relazione con la giornalista sportiva di Dazn, spesso il giovane è stato preso di mira dagli haters. In molti lo attaccano proprio per la liaison con Leotta: alcuni follower sostengono che la storia sia solo una trovata per ottenere visibilità.

Yaman ha sempre dichiarato che tra lui e la giornalista, c'è un amore sincere e leale. Inoltre, l'attore aveva confidato che lui e Diletta si sono fatti una promessa: la riservatezza.

I presunti motivi dell'addio ai social

Non è eslcuso che Yaman abbia deciso di cancellare il suo profilo Instagram, proprio per non avere più a che fare con i leoni da tastiera. In passato, l'attore turco ha anche cancellato il suo profilo Twitter per non farvi più ritorno.

Quest'ultimo gesto sta mettendo in apprensione i fan di Can Yaman. A quanto pare il diretto interessato nelle ultime ore, ha anche preso un aereo per andare in Turchia.

Sul profilo Instagram di Diletta Leotta - account seguito da 8 milioni di follower - tutto tace: la giornalista ha deciso di intraprendere la via del silenzio sulla "mossa" del suo compagno.

Can anziché mettere il "lucchetto" al proprio account, momentaneamente ha deciso di "sparire".

Pirrotta: 'Diletta avrebbe convinto Can a rimandare le nozze'

La coppia formata da Can Yaman e Diletta Leotta è costantemente sotto i riflettori, nonostante i due fidanzati abbiano sempre chiesto il massimo riserbo sulla loro vita privata.

Intervenuto nel salotto di Ogni Mattina lo scorso 12 aprile - programma condotto da Adriana Volte su Tv8 - Salvo Pirrotta era tornato a parlare delle presunte nozze. Il giornalista aveva spiegato che l'attore turco essendo una persona molto impulsiva aveva chiesto alla sua fidanzata di sposarlo il prossimo 16 agosto. La data non era casuale, visto che si tratta del giorno in cui Diletta Leotta compie gli anni. Come riferito da Pirrotta, le cose non sarebbero andate come sperava Can: "Lei si è presa del tempo per pensarci e alla fine è riuscita a frenarlo". Il matrimonio tra Diletta e Can ci sarà perché la coppia è molto affiata e si ama alla follia, ma con tutta probabilità non verrà celebrato in questi mesi.