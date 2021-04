L’amato attore Can Yaman al centro del gossip per la relazione sentimentale con Diletta Leotta nella vita reale, continua ad apparire sul piccolo schermo italiano come protagonista della soap opera di origini turche DayDreamer - le ali del sogno che ormai si sta avvicinando al gran finale. Gli spoiler sull’episodio che occuperà la rete ammiraglia Mediaset giovedì 29 aprile 2021 sempre dalle ore alle 16:45 sino alle 17:10, raccontano che Sanem Aydin (Demet Özdemir) sarà ancora più decisa a non rinunciare alla sua storia d’amore con Can Divit.

La talentuosa scrittrice per aiutare il proprio amato a recuperare la memoria persa a seguito del loro terribile incidente automobilistico deciderà di portarlo sugli scogli, dove erano soliti incontrarsi per discutere.

Sanem inizierà a provocare il fotografo nella speranza che un loro litigio possa aiutarlo a ricordare: all’improvviso Can avrà per un attimo un flashback che purtroppo non sarà abbastanza, nonostante sembrerà riaccendere le speranze della fanciulla.

DayDreamer, trama del 29 aprile: Nihat beve per sbaglio il tè di Can

Nella seconda parte della centocinquantaduesima puntata della serie televisiva pomeridiana di successo in programmazione su Canale 5 giovedì 29 aprile 2021, Can anche se sarà alle prese con una nuova campagna pubblicitaria accetterà su insistenza di Mevkibe (Özlem Tokaslan) di bere il tè miracoloso.

Purtroppo l’ennesimo tentativo della signora Aydin per convincere il genero a provare l’intruglio che ha preparato con la sua amica Melahat (Feri Baycu Güler) fallirà anche questa volta, poiché Nihat (Berat Yenilmez) si sentirà subito male dopo averlo assaggiato per errore.

Il marito di Mevkibe finisce in ospedale, Can si ricorda di una sua lite passata con Sanem

Mentre il signor Aydin finirà in ospedale, Sanem troverà una scusa per convincere Can a recarsi con lei in un luogo molto importante per entrambi, cioè sul lungomare: la scrittrice approfitterà di una riunione improvvisa per far allontanare il fotografo dalla nota agenzia pubblicitaria Fikri Harika.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La sorella di Leyla non appena lei e Can si troveranno sugli scogli lo provocherà in tutti i modi possibili finendo per scatenare un litigio: l’obiettivo della fanciulla sarà quello di riuscire a far riaffiorare qualche ricordo al suo fidanzato dei loro soliti battibecchi.

Per terminare il piano di Sanem sembrerà funzionare visto che il primogenito di Aziz per la prima volta si ricorderà di essere già stato in quel posto e di aver litigato proprio con colei che dice di essere la sua fidanzata: nonostante ciò Can sceglierà di non dire nulla alla scrittrice.