Negli episodi della soap turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) in programmazione su Canale 5 da lunedì 10 a venerdì 14 agosto 2026, Feride Taskin (Gülenay Kalkan) crederà erroneamente che Yildiz Yilmaz (Eda Ece) sia l’amante segreta del suo ex marito Hasan Alì Kuyucu (Erdal Özyağcılar).

Feride affronta Hasan Alì, Mert e Sahika si scontrano

Feride busserà alla porta di Hasan Alì per affrontarlo, intimorita dal pensiero che voglia allontanarla da loro figlio Cagatay. La donna sospetterà che Yildiz abbia intrapreso una relazione con il suo ex marito, quando li sorprenderà insieme nel divano.

Poco dopo, Cagatay inviterà Yildiz a cena e nel corso della serata scatteranno una fotografia con il piccolo Halitcan.

Nel contempo, si assisterà a uno scontro tra Mert e Sahika, invece Asuman proporrà a Zehra di aprire un bar insieme. Spazio anche a Emir, che infastidirà Suat.

Hasan Alì pianifica un piano contro Ender, Cenk si innamora di Yildiz

Successivamente, il potente imprenditore Hasan Alì, diventato il nuovo proprietario della Holding, costringerà Sahika e Mert a trovare un accordo, e pianificherà un piano contro Ender in segreto.

Per concludere, Cenk, un amico di Cagatay, si innamorerà subito di Yildiz durante un loro incontro.

Riepilogo sull’uscita di scena di Halit Argun

Di recente, i telespettatori hanno assistito all’uscita di scena del protagonista Halit Argun.

Tutto ha avuto inizio, quando Yildiz ha approfittato dell’assenza dell’ex marito per salutare il figlio Halitcan, dalla quale è stata separata. Dopo l’annullamento della riunione di lavoro a cui avrebbe dovuto partecipare, Halit è tornato alla villa all’improvviso e si è scagliato contro Yildiz. La situazione è precipitata, dopo l’arrivo di Sahika e Ender, che si sono schierate dalla parte di Yildiz. Durante la colluttazione, Halit ha perso completamente il controllo e ha sbattuto la testa, dopo una rovinosa caduta dalle scale. L’imprenditore è deceduto, dopo aver perso molto sangue. A quel punto, Yildiz, Ender e Sahika hanno deciso di mantenere segrete le reali circostanze della morte di Halit, con il timore di poter finire dietro le sbarre del carcere con l’accusa di tentato omicidio.