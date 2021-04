A catturare l’attenzione dei telespettatori di Canale 5 nella popolare soap opera spagnola Il segreto negli episodi conclusivi sarà anche Emilia Ulloa (Sandra Cervera). La donna desterà parecchia preoccupazione ai propri cari dopo aver avuto un malore improvviso.

L’ex locandiera pur essendosi infortunata seriamente prenderà alla leggera la situazione, visto che non avrà alcuna intenzione di ricoverarsi in ospedale per sottoporsi ai dovuti controlli medici dopo una caduta nella piazza del paese.

Il segreto, spoiler: Raimundo manifesta la volontà di morire

Nelle puntate andate in onda sulla rete ammiraglia Mediaset di recente, Emilia e Francisca (Maria Bouzas) si sono prese cura di Raimundo (Ramon Ibarra), finito in stato catatonico dopo essere stato sequestrato dalla malvagia e ormai defunta Eulalia Castro (Charo Zapardiel). Inizialmente la moglie di Alfonso Castaneda (Fernando Coronado) non appena ha rimesso piede a Puente Viejo ha fatto il possibile per convincere la matrigna a far visitare suo padre da un nuovo specialista.

In seguito l’ex locandiera si è rassegnata alla volontà di Montenegro: per merito di tale escamotage però a quest’ultima non è sfuggito un dettaglio importante, ovvero il fatto che il suo amato sia in grado di comunicare con un battito di ciglia pur non riuscendo a esprimersi con le parole.

Inoltre Raimundo ha manifestato alla consorte il suo desiderio di voler passare a miglior vita, per non dare ulteriori dispiaceri ai propri cari. Successivamente Emilia ha chiesto a Matias (Ivan Montes) e a Marcela (Paula Ballesteros) di non acconsentire la terribile richiesta di loro nonno.

Matias presta soccorso alla madre, Emilia si rifiuta di andare in ospedale

Gli spoiler relativi a ciò che accadrà tra qualche settimana nelle trame italiane, dicono che durante una rivolta da parte di alcuni uomini aizzati da Don Filiberto (Andres Suarez Gonzalez) contro il nuovo sindaco Alicia (Roser Tapias), la figlia di Ulloa perderà i sensi in mezzo alla strada.

Per fortuna a soccorrere subito Emilia ci penserà il figlio adottivo Matias, ma sarà necessario lo stesso l’intervento provvidenziale del dottor Clemente (Daniel Reyes) che riterrà opportuno far ricoverare la donna in ospedale dopo averla visitata.

Non appena riprenderà conoscenza, Emilia farà sapere ai suoi familiari di avere un dolore al torace: nonostante il medico le dirà che a causa della sua caduta potrebbe essersi procurata una frattura a una costola, l’ex locandiera si rifiuterà di andare in ospedale. Purtroppo Emilia sarà irremovibile, anche quando Matias farà di tutto per farle cambiare idea.