I prossimi episodi della seconda stagione de La forza di una donna saranno ricchi di colpi di scena. Al centro della trama ci sarà il ritorno di Sarp nella vita di Bahar e la confusione che questo scatenerà nella protagonista, divisa sentimentalmente tra Arif, che le ha chiesto di sposarlo, e l'ex marito, deciso a riconquistarla. Secondo le anticipazioni, sarà lei a dover prendere una decisione. Sceglierà il giovane barista o il ritrovato Sarp?

Anticipazioni La forza di una donna: Bahar riflette sui suoi sentimenti

Negli episodi de La forza di una donna in onda prossimamente su Canale 5, Bahar scoprirà che tutto ciò che riguarda Sarp è stato la causa dell'infarto di Enver e che hanno cercato di ucciderlo mentre era in terapia intensiva.

E a questo bisogna aggiungere quello che è successo ad Arif, rapito e picchiato brutalmente. Enver le spiegherà il motivo per cui non le hanno subito detto del ritorno di Sarp: erano spaventati a morte e, in quelle circostanze, non sapevano come spiegarle una cosa così scioccante. Poi inviterà la giovane a concentrarsi sui suoi figli, ancora scossi per aver ritrovato il loro papà. Bahar, sentito ciò, diventerà ancora più confusa e arrabbiata e inizierà a riflettere su quanto spazio vorrà dare ai due uomini della sua vita, Sarp e Arif. Nel frattempo, Cesmeli sarà disperato e vorrà cancellare le foto compromettenti che ha scattato con Sirin, perché rappresentavano l’unico grande ostacolo alla riconciliazione con Bahar.

Così si recherà a casa di Enver e Hatice per chiedere spiegazioni alla giovane donna. La madre di quest'ultima gli dirà che quelle foto non esistono più perché hanno distrutto il telefono di Sirin.

Bahar confessa la sua confusione ad Arif

Mentre Sarp continuerà a discutere con Hatice ed Enver, Bahar deciderà di affrontare una discussione con Arif. La donna gli dirà di essere confusa e di non sapere più cosa vuole. Il barista le riferirà di averla vista abbracciare l'ex marito e di essere rimasto pietrificato di fronte a quella visione. La giovane si sentirà combattuta perché non sa se potrà ricambiare l’amore dell’uomo. Allo stesso tempo, non potrà dire di non provare niente per lui e si sentirà sopraffatta dai suoi sentimenti per entrambi gli uomini della sua vita.

A quel punto Arif la avvertirà: se sceglierà di stare con Sarp dovrà affrontare problemi che la faranno soffrire, Doruk e Nisan saranno in pericolo e lui non potrà fare nulla per proteggere lei e i suoi figli. Bahar ribadirà di non essere più certa dei suoi sentimenti. La sua risposta sincera finirà per provocare una tale tristezza in Arif che non potrà fare a meno di versare una lacrima.

Cancellata La forza di una donna domenica 28 settembre

Cambio di programmazione in arrivo per La forza di una donna. A partire dal 28 settembre, la serie con Özge Özpirinççi non andrà più in onda su Canale 5 la domenica nel primo pomeriggio. Il motivo del cambio di programmazione è dovuto al ritorno del talent Amici di Maria De Filippi, che occuperà lo slot dalle 14 alle 16 per poi passare il testimone al programma Verissimo.