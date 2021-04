DayDreamer - Le ali del sogno si avvia verso la conclusione. A distanza di quasi un anno dal debutto in Italia, le vicende di Can e Sanem si avvicinano al gran finale. La serie turca, nota in patria come "Erkenci Kuş", è attualmente in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16:45. Dopo mesi di traballante programmazione e anche alcune prime serate, la fiction interpretata da Can Yaman e Demet Özdemir è stata trasmessa nuovamente in prime time mercoledì 14 aprile. Dopo la maxi puntata, la serie turca ha ripreso ad andare in onda con gli appuntamenti pomeridiani.

Sembra che DayDreamer abbia nuovamente perso la prima serata, poiché al momento non è previsto alcun appuntamento.

La programmazione di DayDreamer: al momento non sono previste altre prime serate

Nel mese di aprile 2021 continuerà l’appuntamento daily con la serie turca DayDreamer - Le ali del sogno. La fiction incentrata sulla storia d'amore tra il fotografo Can e la scrittrice Sanem è in onda su Canale 5 dal giugno 2020 ed è stata trasmessa, senza intoppi, tutti i giorni durante la stagione estiva. Da settembre, con il ritorno di Uomini e Donne, la serie è stata spostata nel weekend, fino a stabilizzarsi alla domenica, per lasciare ad Amici lo slot del sabato. Dopo una lunga pausa natalizia, DayDreamer è andata in onda in prima serata, per poi tornare nuovamente con l'appuntamento daily.

Il 14 aprile è andata in onda ancora in prime time, ma pare sia stato un appuntamento eccezionale che non si ripeterà nelle prossime settimane. Infatti, mercoledì 21 aprile è prevista la messa in onda della prima puntata di "Buongiorno, mamma!", la fiction in sei puntate interpretata da Raoul Bova. Dunque, la serie con Can Yaman proseguirà, almeno per il momento, con la collocazione nella fascia pomeridiana.

Cosa accade nelle puntate di DayDreamer in onda fino al 23 aprile: Can e Sanem vogliono lasciare Istanbul

Nelle puntate di DayDreamer attualmente in onda su Canale 5 Can Divit e Sanem Aydin sono tornati insieme e hanno intenzione di sposarsi. I due innamorati hanno deciso di partire in barca a vela verso le Galapagos, la meta tanto sognata dalla scrittrice, e hanno comunicato la notizia alla famiglia della giovane.

I genitori di Sanem, però, sono contrari alla decisione presa dalla figlia, poiché in passato quest'ultima ha sofferto per l'abbandono del fotografo e ha dovuto riprendersi da una grave depressione. Tuttavia, Sanem deciderà di seguire il proprio cuore e nelle prossime puntate si prepareranno a lasciare Istanbul, dopo una festa d'addio organizzata dagli amici. Prima di partire Can vorrà accompagnare la giovane dai genitori per un ultimo incontro, ma un brusco incidente d'auto rovinerà i loro progetti.