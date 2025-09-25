Intensi colpi di scena caratterizzeranno le prossime puntate de La forza di una donna. Stando alle anticipazioni turche, al centro delle trame ci sarà sempre Bahar e la sua confusione sui sentimenti che prova per Sarp e Arif. La giovane donna, ad un certo punto, sarà sempre più confusa e arrabbiata con se stessa perché da una parte sente ancora qualcosa per l'ex marito, ma dall'altra non può negare il forte sentimento che la lega al barista. Tutto diverrà un po' più chiaro quando Sarp la bacerà. Sarà allora che la reazione di Bahar non sarà quella che l'uomo si aspettava.

Anticipazioni La forza di una donna: tra Bahar e Sarp è il momento della verità

Nelle prossime puntate della seconda stagione de La forza di una donna Sarp metterà alle strette Bahar. L'uomo, infatti, vuole sapere che tipo di relazione l'ex moglie ha con Arif Kara. Tra i due arriverà il momento della verità e della completa onestà. Lei inizierà a fare domande. Cos'è successo la notte dell'incidente in barca? E in tutti questi anni? Sarp risponderà ad ogni interrogativo e Bahar finirà per scoprire quanto Sirin sia coinvolta in tutto ciò che è successo. Da quel momento sarà tutto più chiaro. La notte del traghetto, Sarp andò a trovare Hatice per convincerla ad avvicinarsi a Bahar. Sirin stava ascoltando la loro conversazione.

Più tardi, lo seguì sul traghetto e fu lei a causare l'incidente in seguito al quale è sparito per anni. Infine, proprio quando Bahar penserà che la malvagità di sua sorella abbia raggiunto l'apice, scoprirà un'altra verità: la ragazza ha fatto credere che sia lei che Nisan e Doruk erano morti.

Sarp bacia Bahar, Piril li vede

Bahar sarà arrabbiata e amareggiata per le azioni della sorella la cui cattiveria le ha rovinato la vita. Vedendo l'ex moglie crollare, Sarp l'abbraccerà, ignaro che Piril li starà ascoltando e osservando dalla cucina. Nel momento in cui i due ex coniugi saranno molto vicini Sarp deciderà di fare qualcosa che desidera da tempo. L'uomo bacerà Bahar. Lo farà per farle capire i suoi sentimenti e anche per ricordarle quanto si sono amati in passato.

Tuttavia, lei risponderà in un modo del tutto inaspettato: ricordandogli la sua relazione con Piril. Sarp reagirà con gelosia, nominando Arif: "Lui è il tuo amante?". "Non lo è", risponderà Bahar. A quel punto, però, lei gli confesserà i suoi sentimenti per il barista e questo lo lascerà paralizzato. Nel frattempo, sentire il marito esprimere il suo amore a Bahar, per Piril sarà la goccia che fa traboccare il vaso. La donna sentirà di averlo perso per sempre e farà un gesto sconsiderato: tenterà il suicidio.

Dal 29 settembre puntate ridotte de La forza di una donna

È intanto in arrivo un nuovo cambiamento nel palinsesto di Canale 5. A partire da lunedì 29 settembre 2025 ci sarà l'ennesimo cambio di programmazione nel pomeriggio della rete ammiraglia.

Con il ritorno in tv dei programmi Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi lo spazio per le soap turche si ridimensionerà drasticamente. In particolar modo La forza di una donna che subirà una diminuzione di circa quaranta minuti rispetto alla programmazione della settimana precedente. Nel dettaglio, la popolare dizi andrà in onda dalle ore 16:41 alle 17.