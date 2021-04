I fan di Uomini e donne non hanno potuto fare a meno di notare che il cast ha subito un'altra momentanea "defezione" dopo quella di Tina Cipollari. Da qualche puntata a questa parte, infatti, il trono over sta facendo a meno di Armando Incarnato: il cavaliere è assente dallo studio da tre/quattro registrazioni e la conduttrice non ha mai spiegato il perché. Secondo quello che si vocifera in rete, il napoletano sarebbe lontano dal dating show per motivi di lavoro: pare che l'uomo sia sul set della nuova stagione di Gomorra, la serie che si sta finendo di girare proprio in questi giorni.

Un altro protagonista di Uomini e Donne dà forfait

Per settimane gli spettatori di Uomini e Donne si sono chiesti che fine avesse fatto Tina Cipollari: l'opinionista non ha partecipato a qualche puntata del dating show, pare perché impegnata in un trasloco (salvo poi essere ritornata nelle registrazioni del 24 e 25 aprile). La collega di Gianni Sperti, però, non è l'unica protagonista del cast a essersi assentata nelle ultime registrazioni: anche Armando non ha preso parte agli appuntamenti che Maria De Filippi ha condotto di recente.

Come era accaduto già con la bionda vamp, neppure su Incarnato è stato detto qualcosa per motivare la sua prolungata assenza dal programma, anzi non si è mai parlato di lui.

Alcuni blog, però, hanno indagato sulle ragioni che stanno tenendo il napoletano lontano dagli studi Elios e pare l'abbiano trovato: il cavaliere del trono over starebbe lavorando a un progetto molto importante.

Indiscrezioni sul cavaliere di Uomini e Donne

Le voci che circolano in rete sostengono che Armando non stia partecipando alle ultime registrazioni di Uomini e Donne perché impegnato sul set di una serie televisiva.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Incarnato, infatti, ha già preso parte alla quarta stagione di Gomorra e, secondo recenti rumor, starebbe girando gli episodi della quinta.

L'ultima volta il cavaliere del trono over aveva interpretato una guardia del corpo e sembra sia stato confermato nel medesimo ruolo anche per la quinta e ultima stagione.

Il napoletano al momento starebbe partecipando alle riprese della serie che dovrebbero concludersi alla fine del mese di aprile, quindi il suo rientro nel cast del dating show di Maria De Filippi potrebbe avvenire a breve.

Aggiornamenti sulle ultime registrazioni di Uomini e Donne

Sabato 24 e domenica 25 aprile sono state registrate due nuove puntate di Uomini e Donne e, come riportano le anticipazioni, Armando non ha partecipato a nessuno di questi appuntamenti. Chi invece è rientrata in studio dopo circa un mese d'assenza è stata Tina Cipollari: la vamp ha ripreso a commentare le conoscenze di Gemma Galgani da vicino, ovvero sedendosi al fianco del collega Gianni Sperti.

A proposito della dama del trono over, in questi giorni ha versato qualche lacrima quando ha saputo che il signor Aldo intende mettere fine alla loro frequentazione: lei vorrebbe un'amicizia, lui qualcosa in più e per ora non viene accontentato.

Biagio è pronto a lasciare la trasmissione mano nella mano con Sara e lo stesso vale per Amodio e Francesca.

Per quanto riguarda i tronisti, Samantha ha baciato Bohdan in esterna e Alessio ha reagito male: tra la napoletana e il corteggiatore, infatti, c'è stata un'accesa discussione davanti alle telecamere.

Anche Giacomo è molto in difficoltà: il ragazzo ha ammesso di provare un forte interesse sia per Martina che per Carolina, per questo non se la sente ancora di fare una scelta.

Massimiliano sta portando avanti le conoscenze con Vanessa ed Eugenia: la futura fidanzata del romano, infatti, potrebbe essere tra queste due spasimanti.