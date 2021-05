Luca Marzano, alias Aka7even, dopo Amici 20 ha deciso di togliere il "follow" su Instagram a Raffaele Renda: a notare il gesto sono stati i loro fan. Al momento non è chiaro perché il cantante campano abbia deciso di non seguire più il suo ex compagno di scuola. Tra le ipotesi più plausibili, però, potrebbe esserci il presunto "triangolo amoroso" creato con Martina Miliddi.

Il precedente

Aaka7even, Martina Miliddi e Raffaele Renda all'interno della scuola più famosa d'Italia si sono resi protagonisti di un triangolo amoroso. Il cantante campano aveva intrapreso una relazione con la ballerina, quest'ultima però aveva ammesso di essere attratta anche dall'allievo di Arisa.

In un primo momento Raffaele aveva deciso di non "partecipare" all'intreccio amoroso, perché amico sia di Luca sia di Martina. Una volta spenti i riflettori del talent show, però, Raffaele in un'intervista ha dichiarato di avere cominciato una frequentazione con Miliddi.

Il gesto di Marzano

Luca Marzano in un'intervista aveva spiegato di avere interrotto la storia con Martina Miliddi per dedicare il suo tempo alla crescita professionale. Sebbene Aka7even e Martina abbiano sempre dichiarato di essere rimasti in buoni rapporti, il cantante campano sembra non essere riuscito a digerire un atteggiamento della sua ex fidanzata.

Aka7even ha deciso di togliere il "follow" su Instagram a Raffaele Renda.

Il diretto interessato non ha dichiarato nulla in merito al suo gesto, la cosa infatti è stata notata dai fan dei due ex compagni di scuola. A differenza di Luca, l'ex allievo di Arisa continua a seguire sui social Marzano. In conclusione, tra i motivi che potrebbero avere spinto l'ex allievo di Anna Pettinelli a non seguire più Raffaele, potrebbe esserci il "triangolo amoroso" formato con Martina Miliddi.

Aka annuncia la 'convivenza' con Deddy

In una diretta, su Instagram, Aka7even ha annunciato di andare a vivere con Dennis Rizzi alias Deddy. Il giovane ha spiegato di avere instaurato un rapporto bellissimo con il cantante di Settimo Torinese. Dal canto suo anche Deddy ha confidato di essere felice di questa cosa. In una recente intervista, il 19enne ha spiegato che sa già come andrà a finire con il suo amico: passeranno il tempo a farsi degli scherzi e al massimo litigheranno per chi dovrà fare le pulizie in casa.

Tra le persone con cui Aka7even è rimasto più legato dopo Amici 20, c'è sicuramente anche Tancredi: quest'ultimo ha anche collaborato al brano "Luna" contenuto nel primo album di Luca Marzano. Aka7even ha annunciato le date del suo tour: entrambe le date di Milano sono andate sold out, tanto che ha deciso di inserire anche una data a Napoli.