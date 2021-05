Nel daytime del 3 maggio 2021, su canale 5 i telespettatori hanno assistito alla dimostrazione di un guanto di sfida lanciato dalla maestra Pettinelli a Sangiovanni, per valorizzare il suo alunno Aka7even. In particolare la maestra ha ritenuto di far sfidare i due ragazzi sulla canzone d'amore per eccellenza, ovvero "She" nella versione di Elvis Costello. Inoltre Pettinelli ha invitato i ragazzi ad avvalersi della tecnica dello spoken word, ovvero una tecnica che consiste nell'aggiungere una sorta di monologo da recitare all'interno del pezzo.

Aka parla con la maestra Pettinelli per tentare di farle cambiare idea

Luca appena venuto a conoscenza di questo guanto lanciato dalla sua maestra, non è stato d'accordo con la scelta dell'insegnante. Infatti secondo Aka7even questo guanto di sfida sarebbe più a favore del suo avversario che ha più esperienza di lui in questa tecnica. Sangiovanni ha risposto dicendo di aver utilizzato questa tecnica una sola volta su una cover, e ha dovuto provare tante volte in quanto non gli riusciva bene. Aka7even nella sua prima lezione in cui doveva preparare questo brano si è lamentato con la sua coach, dicendole il suo punto di vista, ovvero che questa esibizione riuscirà meglio a Sangiovanni e quindi non è stata una buona mossa quella della sua insegnante.

"Lui ha l'abilità di trasformare i pezzi vintage - ha dichiarato Luca - e poi anche sulla scrittura è molto forte, quindi siamo nel suo mondo secondo me". Luca sente di avere una vocalità più forte di quella di Sangiovanni e per questo ha paura di creare l'effetto "karaoke". Successivamente Luca, dato che ci tiene molto a vincere e ad ottenere il punto, ha deciso di parlare con Pettinelli.

La maestra, però, non ha voluto ascoltare le ragioni di Luca, dicendogli che ha scelto quel pezzo per una ragione e quindi deve fidarsi di lei. "Secondo te io sono una pazza, dov'è finita la tua autostima? Continui ad essere il solito ciuccio e presuntuoso" ha esclamato Pettinelli e questa frase e Luca non è proprio andata giù.

Il cantante furioso con la sua maestra

Il ragazzo quando è rientrato in casetta si è sfogato con i suoi compagni dicendogli che la maestra non ha voluto ascoltare il suo punto di vista e che lo ha definito ingiustamente "ciuccio e presuntuoso". Aka7even si è infuriato in quanto lui voleva semplicemente esprimere il suo parere e non accetta di essere definito presuntuoso in quanto non ritiene di esserlo mai stato e neanche mai sua madre lo ha definito così. "Mi sto trattenendo - ha continuato Luca - è già la seconda volta che mi definisce ciuccio e presuntuoso, la prima sono stato zitto ma ora basta". Come reagirà Pettinelli a queste parole?