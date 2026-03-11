Il serale di Amici inizierà tra poco più di una settimana ma oggi, 11 marzo, sono state svelate le squadre che si sfideranno tutti i sabato sera fino a maggio. I professori sono stati abbinati in maniera diversa rispetto al passato: Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sono l'unica coppia già vista, invece gli altri insegnanti si troveranno a dover gareggiare insieme per la prima volta.

Gli Zerbi-Cele tornano ad Amici

Il cast del serale di Amici è stato rivoluzionato quasi del tutto rispetto a quello delle ultime edizioni, e il daytime dell'11 marzo lo ha confermato.

In queste ore, infatti, i telespettatori hanno scoperto le squadre che tra dieci giorni si sfideranno in prima serata e due su tre sono una novità rispetto al passato.

L'unica coppia di professori che è stata riconfermata è quella degli Zerbi-Cele: il docente di canto e la maestra di danza classica, infatti, saranno a capo dello stesso team per l'ennesima stagione del talent.

Si sono formate le squadre del Serale e per i prof Zerbi-Celentano è tempo di bilanci e valutazioni con i propri allievi! #Amici25 pic.twitter.com/zX4loBlOBz — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 11, 2026

A rappresentare Rudy e Alessandra in prima serata, dunque, saranno ben sette allievi: Riccardo, Elena, Plasma e Caterina per il canto, Nicola, Antonio ed Emiliano per il ballo.

I nuovi team del cast

Mentre Zerbi e Celentano analizzavano la loro squadra, gli altri ragazzi ascoltavano e commentavano da diverse aule della scuola e questo ha permesso al pubblico di scoprire tutto il cast di questa edizione di Amici.

A sfidare questo team al serale, dunque, saranno due gruppi capeggiati da inedite coppie di professori: Lorella Cuccarini è stata abbinata a Veronica Peparini, Anna Pettinelli a Emanuel Lo.

I Cucca-Lo, dunque, quest'anno non ci saranno e ciò dovrebbe contribuire a creare nuove dinamiche.

La data della prima registrazione

Nei prossimi daytime dovrebbero essere svelate anche alcune prove della prima puntata del serale, soprattutto i guanti di sfida che i professori lanceranno ai ragazzi che vorrebbero fuori dalla scuola.

Le tre squadre del cast della 25^ edizione si confronteranno per la prima volta giovedì 19 marzo, giorno in cui ci sarà la registrazione che darà il via alla nuova fase del talent: questo appuntamento, però, andrà in onda il sabato successivo su Canale 5 dalle 21:30 circa.