Oggi, 12 marzo negli studi Elios di Uomini e Donne è stata effettuata una nuova registrazione. Per quanto riguarda il Trono Classico, Sara Gaudenzi ha deciso di effettuare a sorpresa la scelta e ha quindi lasciato lo studio con Alessio Rubeca. Nella giornata di ieri, la tronista si era ritrovata al centro di una discussione piuttosto accesa fra Alessio e Matteo con quest'ultimo che ha inveito anche contro l'altro tronista Ciro Solimeno.

U&D, anticipazioni: Sara e Alessio sono una nuova coppia

Nella giornata di oggi 12 marzo, è stata registrata una nuova puntata di U&D.

Stando a quanto si apprende dalle prime anticipazioni diffuse sul sito Witty Tv, Sara Gaudenzi ha deciso di scegliere a sorpresa Alessio Rubeca. Quest'ultimo ha risposto il fatidico "sì", quindi in studio sono scesi i petali.

La tronista potrebbe aver maturato l'idea di effettuare la scelta dopo la registrazione di ieri, quando Matteo ha iniziato ad inveire contro Alessio e Ciro. Nel dettaglio, il corteggiatore ha perso le staffe quando ha visto che Sara aveva baciato in esterna sia lui che il "rivale in amore". Nel momento in cui Ciro è intervenuto per difendere Alessio, Matteo ha iniziato ad urlare contro anche contro di lui al punto che è dovuta intervenire la stessa Maria De Filippi.

Le prime reazioni da parte degli utenti del web

Su X, la scelta a sorpresa di Sara Gaudenzi non è passata inosservata ai fan del dating show.

Un utente ha ammesso di essere felice per la nuova coppia: "Finalmente Sara ha capito che è Alessio quello da scegliere e non Matteo". Un altro utente ha aggiunto: "Lontano dai riflettori Sara e Matteo sarebbero durati meno di un mese". Un ulteriore utente ha affermato: "Brava Sara che ha aperto gli occhi". Un altro utente ha commentato: "Solamente una persona non sana avrebbe scelto Matteo dopo la sfuriata di ieri". Tra i vari utenti c'è chi continua a credere che Alessio sia più infatuato rispetto alla tronista: "Comunque Sara non è affatto interessata ad Alessio, ma è palese".

Un altro utente ha commentato: "Felicissima per Sara e Alessio. Lunga vita a voi". Infine c'è anche chi ha affermato: "Menomale che è terminato il trono di Sara Gaudenzi perché non mi piace proprio come tronista".