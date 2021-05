Sabato 1° maggio, andrà in onda la terzultima puntata del serale di Amici, quella che precede la semifinale. L'appuntamento in questione è stato registrato giovedì 29 aprile, perciò si conoscono già i nomi degli allievi a rischio eliminazione. Un'indiscrezione che circola sul web in queste ore, inoltre, fa sapere che a lasciare la gara sarebbe stato Samuele Barbetta, il talento seguito da Veronica Peparini sin dall'inizio dell'anno.

Lo spareggio del settimo serale di Amici

Stasera sarà trasmessa su Canale 5 la settima puntata del serale di Amici, quella che è stata registrata giovedì 29 aprile.

I fan più curiosi hanno già dato un'occhiata alle anticipazioni della serata, le stesse che hanno riportato le persone presenti in studio due giorni fa.

A cominciare la gara, è stato il team capitanato da Anna e Veronica: le prof hanno sfidato Arisa e Lorella ed hanno vinto. Il talento a finire al ballottaggio al termine della prima manche, è stato Alessandro. Pettinelli-Peparini, poi, hanno scelto di confrontarsi con Zerbi-Celentano, ma hanno perso: Samuele ha raggiunto il compagno allo spareggio.

La terza ed ultima partita, è stata appannaggio della squadra di Giulia e Aka7even: Rudy e Alessandra hanno dovuto rinunciare momentaneamente a Serena.

A rischio eliminazione, dunque, sono finiti tre ballerini del cast, uno per ogni team: la giuria composta da Stash, Emauele Filiberto e Stefano De Martino ha salvato immediatamente la versatile ballerina seguita dalla maestra Celentano sin dall'inizio dell'anno.

Rumor sull'eliminato di Amici del 1° maggio

Il ballottaggio tra Alessandro e Samuele si è basato su una serie di coreografie considerate "cavalli di battaglia": i due hanno provato a convincere i giudici di meritarsi la semifinale della prossima settimana.

Come accade ormai da più di un mese a questa parte, l'esito di questa sfida non è stato svelato in studio ma in casetta: le squadre sono rientrate nel posto dove vivono e lì hanno atteso il risultato definitivo.

Una segnalazione che sta circolando sul web in queste ore, sostiene che l'eliminato della settima puntata di Amici sarebbe il danzatore sul quale Veronica Peparini ha investito dall'inizio della ventesima edizione del talent-show.

"Non posso svelarvi come l'ho saputo, ma posso dirvi che l'eliminato è stato Samuele. Se l'aspettava, anche se Alessandro ha avuto paura fosse arrivata la sua ora", si legge in rete a poche ore dalla messa in onda del serale.

Un talento di Amici 20 lascia la competizione

"Maria era dispiaciuta per lui e l'ha consolato dicendogli che ha un futuro davanti e di stare tranquillo perché ha la strada spianata", racconta ancora una persona che sostiene di conoscere l'esito dello spareggio del settimo serale di Amici.

La presunta eliminazione di Samuele Barbetta, sarebbe stata accolta male dagli altri allievi della scuola: "In casa tutti i ragazzi piangevano, soprattutto Giulia".

La ballerina è molto legata al compagno col quale ha portato in scena vari passi a due, e il suo eventuale addio alla gara potrebbe farla sentire sola.

Stando a questa segnalazione, dunque, la giuria del talent-show avrebbe preferito Alessandro a Samuele: quest'ultimo sarebbe il primo componente del team Pettinelli-Peparini a lasciare il programma da quando è cominciato.

La squadre si presenteranno in semifinale (registrata giovedì 6 maggio e trasmessa in tv sabato 8) con le seguenti formazioni: Sangiovanni, Deddy e Serena per Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Alessandro e Tancredi per Arisa e Lorella Cuccarini, Aka7even e Giulia per Anna e Veronica.