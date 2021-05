La coppia Can Yaman - Diletta Leotta continua ad essere al centro dell'attenzione mediatica. Dopo le voci di tradimento da parte della conduttrice sportiva, Valerio Staffelli ha deciso di raggiungerla a Milano per consegnarle un nuovo tapiro. Nel corso della breve intervista, Diletta ha smentito le voci di tradimento e soprattutto quelle di crisi con il suo fidanzato, la star turca della serie tv DayDreamer - Le ali del sogno. Eppure, la versione dei fatti di Diletta non ha convinto più di tanto Alessandro Rosica che, dal suo profilo social, è tornato a dire la sua contro Diletta e Can.

La verità di Diletta Leotta dopo le accuse di tradimento a Can Yaman

Nel dettaglio, Diletta Leotta a Striscia la notizia ha deciso di fare chiarezza dopo che erano uscite delle foto in cui appariva in teneri atteggiamenti in compagnia di Ryan Friedkin, figlio del proprietario della Roma calcio.

I due sono stati paparazzati mentre si scambiavano un bacio e subito si era ipotizzato che questa potesse essere la prova schiacciante del tradimento ai danni della star turca protagonista di DayDreamer su Canale 5.

Una versione dei fatti che, tuttavia, è stata prontamente smentita da Diletta la quale ha ribadito che quelle foto apparse sui giornali, in realtà risalirebbero allo scorso mese di dicembre e quindi non c'è stato nessun tradimento ai danni di Can, dato che in quel periodo Leotta era single.

'Per fortuna non tutte le donne sono come te', sbotta Rosica contro Diletta

"Se sei single, un limone te lo puoi anche concedere" ha sottolineato Diletta, aggiungendo poi che con Can non c'è alcuna aria di crisi e che sono ancora felicemente fidanzati.

La versione dei fatti raccontata dalla conduttrice sportiva a Striscia la notizia, però, non ha convinto più di tanto l'esperto di Gossip Alessandro Rosica che, sul suo profilo Instagram, ha più volte mosso delle accuse e dei sospetti sulla veridicità del sentimento di questa coppia.

"Io sono sempre più scioccato, per fortuna non tutte le donne sono come te" ha sbottato Rosica sui social contro la conduttrice sportiva di Dazn.

Lo sfogo di Rosica contro Can Yaman e Diletta: 'Lui cornuto e contento'

E poi ancora nel suo duro sfogo, non è mancata una frecciatina anche nei confronti di Can Yaman che ha definito "cornuto e contento".

"Non tutti gli uomini sono come Can Yaman, non si riprende più. Ha perso la testa" ha ribattuto Rosica, il quale poi ha aggiunto che Diletta si sarebbe vista con Ryan Friedkin anche negli ultimi mesi.

"Falsissima, vuoi avere sempre ragione tu. Ma a me non mi compri con le tue falsità" ha sbottato ancora Rosica. Ci sarà una controreplica da parte della conduttrice sportiva e dell'attore turco? Lo scopriremo nelle prossime ore.