Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, la vita di Halit Argun prenderà una piega drammatica: l'uomo perderà tutto, ritrovandosi in difficoltà economica. Al contrario, Yildiz vivrà una clamorosa scalata al successo diventando milionaria. Da questo ribaltamento di ruoli nasceranno dinamiche che culmineranno in una decisione pronta a sconvolgere: Halit sposerà di nuovo Ender con un triplo inganno all'altare.

Halit finisce in miseria, Yildiz diventa milionaria

A breve, in Forbidden Fruit, le dinamiche sentimentali diventeranno decisamente più complesse.

Halit, per esempio, non se la passerà bene. Yildiz lo lascerà perché scoprirà che la sta tradendo con Leyla e in più, poco tempo dopo, scoprirà che anche la sua situazione professionale è in rovina: alcune azioni acquistate in Africa per salvare la sua holding non daranno il risultato sperato e Halit si ritroverà senza niente. Senza neanche un soldo in tasca, sarà costretto a trasferirsi, insieme ai figli, a casa dell'autista Sitki, in un quartiere povero di Istanbul.

Per Yildiz, invece, le cose andranno più che bene, perché diventerà ricca. Riuscirà a vendere, a un'importante azienda alimentare, una purea di mele creata insieme alla madre e la società che la acquisterà le darà 5 milioni di dollari.

Yildiz divisa tra Halit e Kerim

Durante questa nuova avventura professionale, Yildiz conoscerà Kerim, che si rivelerà il salvatore di Halit dopo che la sua holding entrerà in crisi. Aiutando Halit, Kerim costruirà un'immagine da eroe, ma il suo vero obiettivo è raggiungere il potere infiltrandosi nella holding.

Aiutando Halit, Kerim riuscirà a costruire un'immagine di sé positiva, conquistando anche la fiducia di Yildiz, al punto che la ragazza se ne innamorerà e tra i due ci sarà anche della passione, proprio mentre con Halit ci sarà un riavvicinamento.

Halit sposa Ender e umilia Yildiz e Sahika all'altare

In questa vicenda farà capolino Ender, che per cercare di tirare acqua al suo mulino, visto anche il brutto momento che passerà con Kaya – i due divorzieranno – confesserà a Halit che Yildiz l'ha tradito con Kerim.

In un clima di vendetta, che fa da fulcro nelle vicende di Forbidden Fruit, Halit sorprenderà tutti sposando Ender.

La scena sarà esilarante, perché tutti crederanno di assistere al matrimonio tra Halit e Yildiz. Ma, quando la ragazza arriverà all’altare, lui le dirà che non ha intenzione di sposarla. A quel punto entrerà Sahika, convinta di essere lei la futura sposa, e si metterà al fianco di Halit, fiera di aver vinto la sua battaglia contro Yildiz. Tuttavia, anche lei dovrà ricredersi: Halit annuncerà che non sposerà nemmeno lei. La sua nuova moglie sarà Ender, che verrà accompagnata all’altare da Erim, sotto lo sguardo incredulo di tutti.