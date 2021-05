La soap opera DayDreamer - le ali del sogno continua a fare compagnia ai telespettatori italiani sempre dalle ore 16:40 sino alle 17:10 circa, con tanti colpi di scena. Nel corso degli episodi in programma sulla rete ammiraglia Mediaset dal 10 al 14 maggio 2021, Sanem Aydin (Demet Özdemir) e Can Divit (Can Yaman) avranno l’ennesimo litigio. Questa volta la scrittrice discuterà con il fotografo a causa della nuova rivale in amore Ayca (Dilek Serbest).

Il primogenito di Aziz a sorpresa e pur non avendo ancora recuperato la memoria dei suoi ultimi due anni di vita dimostrerà di tenere alla sua fidanzata, visto che cercherà di avere un chiarimento.

DayDreamer, trame al 14 maggio: Muzaffer ottiene una promozione da Emre, Aziz lascia Mihriban

Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 10 a venerdì 14 maggio 2021, svelano che Emre (Birand Tunca) potrà contare sulla complicità di Muzaffer (Cihan Ercan) per convincere Ceycey (Anil Celik) a non alloggiare più a casa dei suoi suoceri Mevkibe (Özlem Tokaslan) e Nihat (Berat Yenilmez): in cambio il secondogenito di Aziz offrirà al suo amico dei benefici alla Fikri Harika. Ceycey apprenderà della promozione di Muzaffer, mentre si troverà in compagnia dei collaboratori della nota azienda.

Nel contempo Aziz (Ahmet Somers) metterà fine alla sua storia d’amore Mihriban (Sevinc Erbulak), dopo essersi reso conto che somiglia sempre di più alla sua ex moglie Huma (İpek Tenolcay) caratterialmente.

Il signor Divit soprattutto arriverà a prendere anche una scelta più drastica, poiché vorrà trasferirsi ad Amsterdam: ovviamente l’amica di Sanem si lascerà andare alla disperazione totale e a confortarla ci penserà Selim. Quest’ultimo intanto sembrerà avere le caratteristiche per fingersi il fantomatico Arthur Capello.

Selim rischia di far saltare un progetto della Fikri Harika, Can deciso a riconciliarsi con Sanem

Finalmente il cliente della Fikri Harika farà la conoscenza del falso regista straniero e purtroppo la riunione non andrà nel migliore dei modi. In particolare Selim nonostante Sanem gli aveva dato dei consigli su come comportarsi offenderà il cliente, rischiando di far saltare l’importante progetto: a risolvere la situazione ci penserà Ayca, finendo però per scatenare ancora una volta la gelosia della talentuosa scrittrice che litigherà con Can.

Il fotografo per fare pace con Sanem organizzerà una gita a sorpresa per loro con l’aiuto di Deren (Tuğçe Kumral). Non appena arriverà su un’isola deserta con la figlia minore degli Aydin, il fotografo le farà credere che la moto d’acqua si sia rotta: in tale circostanza nella mente di Can sembreranno riaffiorare dei ricordi.