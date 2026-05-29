Venerdì 5 giugno, su Canale 5 va in onda il secondo episodio della nuova fiction turca L'erede (Halef in lingua originale). Gli spoiler vedono Nergis ipotizzare un vincolo di parentela fra Serhat e Yildiz. Intanto la faida tra gli Yelduran e i Kordagli si accende sempre di più: Yildiz essendo la figlia di un uomo potente non accetta di essere la seconda moglie di Serhat.

Anticipazioni L'erede

Le anticipazioni legate al nuovo episodio de L'erede, vedono Hatcik assistere dalla finestra all'omicidio di Bekir Agha da parte di Akif. Intanto Serhat e Yildiz si sposano con rito religioso per porre fine alla faida tra le famiglie Yelduran e Kordagli, ma durante i festeggiamenti Melek annuncia ai presenti di essere la moglie del chirurgo.

Tale rivelazione genera caos e scompiglio, tanto che Serhat e Melek vengono entrambi minacciati di morte rispettivamente da Asir e Yildiz. Il peggio viene impedito solo ed esclusivamente dall'annuncio della morte di Bekir.

Intanto Yildiz comprende che non avrà mai l'amore di Serhat ma al tempo stesso si rifiuta di ricoprire il ruolo di seconda moglie, essendo la figlia di un uomo potente. A rassicurare la donna ci pensa Sultan: per lei è Yildiz la nuora e la nuova proprietaria di casa. I problemi non finiscono qui, perché Nergis si presenta a gran sorpresa e parlando con Sultan ipotizza che la neonata abbandonata anni prima possa essere Yildiz e ciò significherebbe che i neo sposi sarebbero fratello e sorella.

I sospetti di Nergis vengono prontamente allontanati e Sultan. All'uscita della villa, Nergis viene aggredita da Sevde e lì comprende che è lei la madre biologica di Melek. Infine Melek incontrerà Sevde che la convincerà a seguirla in un luogo segreto dove si trova Hatcik gravemente ferita. In ospedale la donna sussurra qualcosa all'orecchio di Serhat, ma Melek non viene messa al corrente di cosa si tratta.

C'è attesa tra gli utenti del web

Su X, c'è grande attesa per l'arrivo della nuova serie tv turca targata Mediaset. Un utente ha scritto: "La trama è stata modificata solo per inserire il personaggio di Melek, che inizialmente non era previsto. La storia principale è sempre stata Serhat-Yildiz, quindi non facevi imbrogliare".

Un altro utente ha aggiunto: "Sono curiosa di sapere il pensiero degli spettatori dopo la prima puntata". Un altro utente ha commentato: "Non vedo l'ora di vedere sul piccolo schermo Yildiz e Serhat contro tutto e tutti".