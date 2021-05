Nella puntata del 9 maggio 2021 di Domenica Live, è stato ospitato l'ex naufrago Brando Giorgi in compagnia della moglie Daniela Battizzocco. L'attore romano ha raccontato a Barbara D'Urso che stava per perdere la vista a causa di un incidente all'occhio destro, che l'ha costretto a ritirarsi dall'Isola dei Famosi 2021 per sottoporsi a un'operazione chirurgica. Adesso Giorgi è in buone condizioni di salute, ma deve portare gli occhiali da sole per salvaguardare i suoi occhi dalla luce fino a quando non sarà completamente guarito.

Il racconto dell'incidente di Brando Giorgi a Domenica Live

"Non vedevo più dall'occhio destro. Mi si è staccata la retina in tre punti", ha esordito così Brando Giorgi, raccontando l'episodio che l'ha obbligato ad abbandonare definitivamente l'Isola dei famosi 2021. "L'operazione è durata un'ora e mezzo. Ero nel mio bel monolocale in Honduras e dopo quarantotto ore mi sono ritrovato sul lettino dell'operazione", ha poi spiegato l'attore ed ex naufrago negli studi di Domenica Live. A quel punto, Giorgi si è tolto gli occhiali da sole per un'instante per assicurare i suoi fan e la conduttrice Barbara D'Urso che sta bene. Infine, la padrona di casa ha mandato in onda un videomessaggio d'affetto, in cui si vedono Camilla e Niccolò incoraggiare papà Brando: "Fai vedere chi sei, sei forte!".

Giorgi felice per Annalisa Minetti

L'ospitata di Brando Giorgi a Domenica Live è stata una buona occasione per un collegamento con Annalisa Minetti, che ha mostrato uno strumento tecnologico, che potrebbe, in un certo senso, farle "riacquisire" la vista: "Si mette sugli occhiali. Avrò un auricolare legato a questo dispositivo, che mi dirà tutto quello che la telecamera vede".

La cantautrice e atleta ha poi spiegato che avrà la possibilità di riconoscere i visi delle persone e di svolgere attività in completa autonomia, tra cui la lettura. "Vorrei fare un plauso a tutti gli ingegneri silenziosi" ha dichiarato contento Giorgi, complimentandosi con i professionisti che hanno progettato questo particolare dispositivo per chi ha disabilità visive.

Brando Giorgi parla della figlia Camilla: 'È un orgoglio'

"È un orgoglio" ha commentato così l'attore ed ex modello Brando Giorgi, riferendosi alla forte reazione che ha avuto sua figlia Camilla per difenderlo dai continui attacchi del giovane youtuber Simone Paciello, in arte Awed, all'Isola dei famosi 2021.

"A lei stava per venire un esaurimento nervoso" è poi intervenuta Daniela Battizzocco, parlando della figlia diciannovenne.